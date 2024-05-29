Оппозиционная партия «Отечество» сохранила за собой первое место в рейтинге популярности политических сил, продолжая заметно опережать возглавляющую правительство Партию реформ.
Рейтинги: «Отечество» сохраняет заметный отрыв от реформистов
Согласно последним результатам опросов социологической службы Norstat, 27,1% респондентов поддерживают «Отечество», 18,6% - Партию реформ и 15,9% - Консервативную народную партию (EKRE).
За тройкой лидеров следуют соцдемы (14,6%), Центристская партия (12,4%) и «Ээсти 200» (5,8%). Наиболее существенно - на 1,1 процентного пункта - за неделю выросла поддержка центристов.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 38,6% респондентов, а оппозиционные («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 55,4%.