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Рядом с одним из островов Эстонии обнаружены остовы судна и истребителя

rus.postimees.ee
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Остов самолета.
Остов самолета. Фото: Transpordiamet.

Сотрудники гидрографического отдела Департамента транспорта обнаружили на прошлой неделе в Рижском заливе три неизвестных остова, пишет Rus.ERR.

По словам главы гидрографического отдела Пеэтера Вялинга, в 10 км к западу от Рухну были обнаружены остовы двух деревянных кораблей. Оба остова находятся на глубине 40 метров, сообщил Департамент транспорта.

Кроме того, в 5 км от Рухну в сторону запада лежит остров самолета. По оценке Вялинга, речь может идти об истребителе.

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