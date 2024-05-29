Рядом с одним из островов Эстонии обнаружены остовы судна и истребителя

По словам главы гидрографического отдела Пеэтера Вялинга, в 10 км к западу от Рухну были обнаружены остовы двух деревянных кораблей. Оба остова находятся на глубине 40 метров, сообщил Департамент транспорта.

Кроме того, в 5 км от Рухну в сторону запада лежит остров самолета. По оценке Вялинга, речь может идти об истребителе.