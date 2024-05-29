Игорь Калакаускас Поиск врагов идет успешно!

Вездесущая «Википедия» дает довольно пространное определение термину «русофобия», что само по себе неудивительно, потому что в зависимости от ситуации, термин может нести в себе разный смысл. Но так или иначе – это неприязненное отношение к русским, России и всему русскому.

Здесь придется сделать краткое отступление и на всякий случай обозначить свою политическую позицию, чтобы особо чуткие читатели были более точны в выборе того ярлыка, который они с удовольствием на меня навесят. Собственно, я не ради лайков все это пишу, в депутаты не стремлюсь и вообще очень скептически отношусь к политикам – не жду от них кристальной честности и несокрушимой принципиальности. Дело здесь немного в другом.

Итак, в моей жизни дата 24 февраля 2022 года стала событием крайне тяжелым и в какой-то степени поворотным. Руководство России в лице, прежде всего, Владимира Путина совершило акт агрессии, развязав войну против Украины. У меня нет ни тени сомнений, что так называемая СВО – это преступление перед человечеством. Тешу себя надеждой, что Путин и вся его кремлевская рать, все его генералы и спецслужбисты рано или поздно сядут на скамью подсудимых и ответят за все, что они сделали с Украиной, а также со своей страной.