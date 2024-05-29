В государстве всегда найдутся те, кто готов шапками закидать любого противника, особенно если он не представляет серьезной опасности. Но ключевую роль должны играть ответственные государственные деятели, понимающие, что мир может рухнуть внезапно. Проверка на прочность может оказаться роковой, особенно когда мы бездумно своими собственными действиями создаем casus belli. У меня складывается впечатление, что эстонские политики решили поиграть в опасную игру, создавая точки напряжения даже там, где вполне можно было обойтись без конфронтации, пишет педагог и публицист Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ Поиск врагов идет успешно!
Вездесущая «Википедия» дает довольно пространное определение термину «русофобия», что само по себе неудивительно, потому что в зависимости от ситуации, термин может нести в себе разный смысл. Но так или иначе – это неприязненное отношение к русским, России и всему русскому.
Здесь придется сделать краткое отступление и на всякий случай обозначить свою политическую позицию, чтобы особо чуткие читатели были более точны в выборе того ярлыка, который они с удовольствием на меня навесят. Собственно, я не ради лайков все это пишу, в депутаты не стремлюсь и вообще очень скептически отношусь к политикам – не жду от них кристальной честности и несокрушимой принципиальности. Дело здесь немного в другом.
Итак, в моей жизни дата 24 февраля 2022 года стала событием крайне тяжелым и в какой-то степени поворотным. Руководство России в лице, прежде всего, Владимира Путина совершило акт агрессии, развязав войну против Украины. У меня нет ни тени сомнений, что так называемая СВО – это преступление перед человечеством. Тешу себя надеждой, что Путин и вся его кремлевская рать, все его генералы и спецслужбисты рано или поздно сядут на скамью подсудимых и ответят за все, что они сделали с Украиной, а также со своей страной.
Сказать, что я возмущен российским вероломством – это ничего не сказать. В моей голове до сих пор не укладывается весь этот кошмар, начиная с аннексии Крыма и заканчивая гибелью Алексея Навального. Я не могу объяснить, как это стало возможным в XXI веке и не в самом диком государстве. И я не представляю, как россияне будут справляться с этим грузом ответственности перед человечеством, когда путинский режим рухнет. Чтобы избавиться от этого жуткого исторического наследия, России придется потратить не одно десятилетие. У меня нет абсолютно никакой уверенности в том, что я доживу до того момента, когда российская нация, наконец, прозреет и поймет масштаб сотворенной ею катастрофы.
Однако в очередной раз приходится с сожалением убедиться, что человечество не очень любит извлекать исторические уроки из событий недавнего прошлого. До европейских интеллектуалов и простых обывателей очень долго доходит, какую игру затеял Путин и какую цену так или иначе нам всем придется заплатить за его кровавую авантюру. Не будучи способными дать решительный отпор российской агрессии, политики Старого Света заняли выжидательную позицию, предпочтя отделаться легким испугом. Степень их наивности и трусости одновременно иногда меня просто поражает. Пусть это не умиротворение агрессора, но это точно не конструктивное и не дальновидное поведение. Отмалчивается интеллигенция и духовенство; рядовые граждане отворачивают взгляд, недовольно бормоча себе под нос по поводу неудобств и издержек, связанных с развернувшейся войной.
Вводящиеся против России одна за другой санкции имеют отложенный эффект, но дают широкий простор для их обхода. Десятки тысяч россиян, сумевшие сбежать из России, сталкиваются с этими санкциями чуть ли не повсеместно. С одной стороны, понятно, что крайне трудно отфильтровать людские потоки и не хочется вникать в отдельные житейские истории конкретных лиц. Но человеческое сострадание и простой здравый смысл официально вроде бы не отменены. И не стоит преувеличивать масштаб тех финансовых затрат и душевных усилий, которые требуются для того, чтобы помочь людям хоть как-то обустроиться. Но с русскими сейчас нигде церемониться не принято – «сами виноваты».
В Эстонии не стали особо заморачиваться и поставили цель решить копившиеся десятилетиями проблемы, что называется, одним махом. Про ликвидацию русских школ сейчас не буду - я уже на эту тему навысказывался. Теперь мы активно стали избавляться от русского языка во всех сферах. Не иначе как маленькую победу в развернувшейся борьбе местные СМИ представляют решение отказаться от русскоязычного меню в сети известных ресторанов быстрого питания. Сайты официальных учреждений самого разного уровня начинают удалять русские версии – найден еще один способ мотивировать местных неэстонцев выучить государственный язык! Такое ощущение, что скоро начнут вводить штрафы за использование русского языка в общественно значимых местах.
На фоне поднимающейся волны русофобии, мягко говоря, гротескно выглядит неуклюжая попытка нашего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса одним не самым глубокомысленным заявлением «найти решения проблемы безопасности, возникшей в религиозном мире». На протяжении нескольких десятилетий после обретения Эстонией независимости значительная часть православных приходов напрямую подчинялась Московскому патриархату, что само по себе уже таило в себе немалые риски нашей безопасности. Но на решительные действия МВД отважилось именно сейчас, не удосужившись прежде разобраться в сложной иерархической системе АПЦ МП, чтобы не прийти к нулевому результату. Разругаться с Москвой в этом вопросе – дело не хитрое, а как насчет того, чтобы найти поддержку в рядах местных священников?
Хотел бы мимоходом вспомнить об одной милой перепалке, случившейся между известным евродепутатом и набирающим популярность блогером. Правовая защита в демократическом государстве – это явление, не требующее разъяснений. Кстати, адвокаты были даже у обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Поэтому лично я не вижу проблемы в том, что кто-то в нашем государстве пытается защитить тех, кого мы по умолчанию записываем в неблагонадежные элементы. Все это со стороны выглядит не слишком чистоплотным, замешанном на личной неприязни.
Смелость, которая свойственна некоторым общественным и политическим деятелям, когда речь заходит об оценке деятельности Путина или местных личностей, вдруг куда-то внезапно исчезает, когда речь заходит о нештатных ситуациях, разворачивающихся на наших глазах. Вот мне, как гражданину ЭР, не совсем понятна реакция Департамента полиции и погранохраны, когда на глазах пограничников (замечу, что не рыбаков или случайных прохожих, а именно пограничников!) российская сторона начинает собирать эстонские буи: «Погранохрана приняла решение не вмешиваться физически, чтобы не допустить обострения ситуации».
Как следует из объяснения, «силы были не равны». И это заявляет официальный представитель государства, глава которого недавно мимоходом призвал «сделать все возможное, чтобы поставить воюющую Россию и Путина на колени». Я понимаю контекст сказанного Аларом Карисом и даже в душе не возражаю, но как быть с резонансом? Я детально не изучал, как оттянулись на заявлении эстонского президента российские СМИ, но могу представить, сколько скабрезных шуточек в наш адрес отпустили.
Мне врезалась в память фраза, произнесенная депутатом Выруского городского собрания Керту Луйск на встрече местных жителей с премьер-министром в апреле этого года: «Провокационные заявления вас и членов правительства о том, что происходит в РПЦ являются приманкой. Вы приглашаете сюда войну». Мне кажется, что это очень точное и емкое замечание, мы слишком легкомысленно относимся к этому вопросу, позволяя нашим политикам делать громкие заявления, особо ничем не подкрепленные, если не считать невнятные обещания наших партнеров по ЕС и НАТО не оставить нас в беде в случае плохого для Эстонии сценария.
Так сложилось, что нам достался очень беспокойный сосед. Этот сосед за последнее столетие преподал нам немало уроков, но мы их выучили на троечку. Надежный тыл любого государства обеспечивается не смелыми манифестами и заключениями союзов с международными центрами силы, а кропотливой внутренней работой и действиями на опережение. В государстве всегда найдутся те, кто готов шапками закидать любого противника, особенно если он не представляет серьезной опасности. Но ключевую роль должны играть ответственные государственные деятели, понимающие, что мир может рухнуть внезапно. Проверка на прочность может оказаться роковой, особенно когда мы бездумно своими собственными действиями создаем casus belli.