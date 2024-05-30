Борис Тух Заметки о двух майских премьерах в Русском театре

Может быть, сегодня, когда мир все ближе – и, кажется, отключив свойственный разумным существам инстинкт самосохранения – подходит к той черте, которую мы однажды, по оплошности или увлекшись, заигравшись, перешагнем и окажемся… черт знает, что там за этой чертой – может быть, в наши дни одна из самых необходимых миссий искусства – предупреждать! Хватать человечество за руки, обращать его глаза зрачками в душу, как сказал однажды принц Датский Гамлет, а этот парень знал, что говорит! Это можно делать на любом уровне.

Даниил Зандберг строит свое послание к зрителю (т.е. ко всем нам) на уровне глобальном, от сотворения мира и до сегодняшнего дня, когда человечество, увлеченное доступностью гаджетов, со страшной скоростью виртуализируется, становится все больше похожим на механизм, лишенный эмпатии и, как повторял один навеки проклятый подонок, химеры, называемой совестью. Создав искусственный интеллект и все больше доверяясь ему, мы перестаем пользоваться естественным, данным Создателем, интеллектом. И сворачиваем куда-то не туда.

Cцена из спектакля «Евангелие от GPT». Фото: архив Русского театра

От сотворения мира – в вечность