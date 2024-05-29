ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Что такое флиппинг: инвестиции, опасения, риски и прибыли

В последнее время все большую популярность набирает флиппинг. Это - покупка недвижимости как можно дешевле, ее ремонт и последующая продажа с выгодой для себя. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, финансирует ли банк такую деятельность и каким образом.
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По словам Ребане, нынешняя ситуация на рынке недвижимости, безусловно, благоприятствует флиппингу. «Поскольку инвесторам все труднее выходить на рынок арендной недвижимости из-за высокой ставки Euribor и цен на недвижимость, любители недвижимости присматриваются к другим возможностям. Флиппинг – один из способов получения прибыли от покупки недвижимости, но это все еще довольно экстремальный и рискованный способ», – говорит он.