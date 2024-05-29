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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Что такое флиппинг: инвестиции, опасения, риски и прибыли

rus.postimees.ee
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Фото: Shutterstock

В последнее время все большую популярность набирает флиппинг. Это - покупка недвижимости как можно дешевле, ее ремонт и последующая продажа с выгодой для себя. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, финансирует ли банк такую деятельность и каким образом.

По словам Ребане, нынешняя ситуация на рынке недвижимости, безусловно, благоприятствует флиппингу. «Поскольку инвесторам все труднее выходить на рынок арендной недвижимости из-за высокой ставки Euribor и цен на недвижимость, любители недвижимости присматриваются к другим возможностям. Флиппинг – один из способов получения прибыли от покупки недвижимости, но это все еще довольно экстремальный и рискованный способ», – говорит он.

Флиппинг подразумевает покупку как можно более дешевой недвижимости, ее ремонт для увеличения стоимости и последующую перепродажу с прибылью. Для финансирования этой деятельности флипперы полагаются в основном на различные кредиты и инвесторов, но жилищный кредит здесь не подходит. «Жилищный кредит, в конце концов, предназначен для покупки жилья, а не для приобретения недвижимости с целью быстрой перепродажи или сдачи в аренду», – объясняет Ребане.

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