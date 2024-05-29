«Слишком много интриг»: бывший член EKRE рассказал о ситуации в партии

На слушаниях в понедельник Рейн Йыги, член Эстонской консервативной народной партии (EKRE), выступил в качестве свидетеля и заявил, что Траат, который в настоящее время находится под следствием, был его адвокатом, когда бывшая советница Кинго Вийве Аасма подала против него иск.

Он также подтвердил, что нашел Траата благодаря Кинго. «Было так, что я спросил Керт, есть ли у нее кто-нибудь или мне следует самому поискать», - сказал Йыги. Йыги обратился с такой просьбой о помощи к Кинго, поскольку Аасма была советником Кинго и открыто вступила с ней в конфликт.