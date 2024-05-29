На суде над членом Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и адвокатом Мартином Траатом бывший член EKRE рассказал о том, как Кинго наняла ему адвоката, и заявил, что вышел из партии из-за чрезмерного количества интриг.
Для подписчиков
«Слишком много интриг»: бывший член EKRE рассказал о ситуации в партии
На слушаниях в понедельник Рейн Йыги, член Эстонской консервативной народной партии (EKRE), выступил в качестве свидетеля и заявил, что Траат, который в настоящее время находится под следствием, был его адвокатом, когда бывшая советница Кинго Вийве Аасма подала против него иск.