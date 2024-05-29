Продажа уже началась: в современном жилом квартале Таллинна построят очередной дом

На сегодняшний день в крупнейшем в Мустамяэ современном квартале уже построено 700 квартир. «Квартал Уус-Мустамяэ на данный момент является самым масштабным девелоперским проектом Bonava в Эстонии: общая сумма инвестиций достигает около 80 миллионов евро. Первые квартиры здесь были сданы в 2020 году, а начинающийся этап – уже девятый по счету. Мы планируем продолжать развивать район и строить здесь новые дома в течение следующих семи лет», - рассказал о планах компании руководитель по развитию Bonava Маргус Клаос.

«Результаты продаж этого года и контакты с клиентами показали, что сохраняется спрос на более доступное и энергоэффективное жилье – свыше половины предлагаемых сейчас в Уус-Мустамяэ квартир уже нашли владельцев. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию на рынке», - объяснил причины запуска следующего этапа руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

Второй этап строительства Уус-Мустамяэ. Фото: Тыну Туннель.

«Почти 700 семей уже выбрали жилую среду Уус-Мустамяэ своим домом. В своих отзывах жители отмечают, что их дом расположен в непосредственной близости от главных дорог, соединяющих Мустамяэ с другими районами и различными поставщиками услуг, но в то же время район действительно тихий, зеленый и обладает собственным характером», - добавил Лааноя.

Квартал Уус-Мустамяэ, созданный на территории бывшего садоводства Кадака, дополняет архитектурный облик района: современные многоэтажные дома здесь находятся рядом со зданиями, построенными десятилетиями ранее. Архитектурное решение квартала создано специалистами архитектурного бюро КОКО arhitektid, которые при планировании жилых домов и их окружения исходили из цели создать удобную и безопасную жилую среду, чтобы застройка была бы рациональной, но при этом разнообразной. В результате получился полноценный жилой квартал с ярко выраженной индивидуальностью.

Уус-Мустамяэ в представлении архитекторов. Фото: Bonava Eesti

Всем квартирам дома по адресу Айанди, 18, класса энергопотребления B, простора добавят панорамные окна, а также балкон, терраса или терраса на крыше в каждой квартире. Сердцем района является парк площадью почти 7000 м², где возможности проведения досуга найдут все члены семьи.

День клиентов по случаю начала продаж квартир в доме по адресу Айанди, 18 в Уус-Мустамяэ состоится 30 мая с 16:00 до 18:00 в демонстрационной квартире по адресу Айанди, 7/1-5.