Дом – это место, где можно безопасно расслабиться, отдохнуть и собраться с силами. Каждый хочет чувствовать себя в безопасности в своем доме и в то же время иметь возможность в отпуске спокойно отдыхать, зная, что он под защитой. Дизайнер интерьера делится простыми и доступными в плане расходов советами, которые помогут обеспечить безопасность вашего дома.
ФОТО ⟩ Эксперт: как обеспечить безопасность вашего дома во время отъезда в отпуск
«Когда вы готовитесь к поездке на отдых, также неплохо подготовить свой дом к вашему отсутствию, проверив электронные устройства, окна и краны. Знание о том, что происходит дома, поможет вам спокойнее наслаждаться отдыхом. Наилучшее ощущение контроля обеспечивают решения умного дома, которые уведомляют об открывшихся окнах или дверях или о протечке воды. Такие датчики доступны по цене и просты в использовании. Например, на даче эти решения можно использовать круглый год. Они работают самостоятельно или подключенными к умному центру, а также позволяют принимать сообщения в мобильном телефоне и управлять устройствами удаленно через смарт-приложение», – пояснила Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония.
Умный датчик обнаруживает повреждения, вызванные водой
Даже если перед поездкой в отпуск вы проверили все краны, несчастных случаев иногда не избежать. Но если вы сразу обнаружите утечку, вы сможете действовать быстро и предотвратить еще больший ущерб. Это позволит вам лучше расслабиться вдали от дома.
«Датчик протечки воды помогает обнаружить протечки и информирует о контакте с водой. Небольшой размер датчика позволяет легко установить его, например, под раковиной или в других местах, где может быть протечка. При попадании воды встроенный сигнализатор оповещает подключенный к устройству смартфон», – рассказала Миквере.
Датчик уведомляет об открытии дверей или окон
Перед поездкой убедитесь, что окна и двери закрыты. «Обеспечить безопасность дома или дачи помогают дверные и оконные датчики, не бросающиеся в глаза на поверхностях окон и дверей», – объяснила Миквере.
Их минималистичный внешний вид позволяет органично вписываться в дизайн интерьера. Датчик уведомляет об открытии или закрытии дверей или окон, информируя жителей дома о любом неожиданном вторжении. Датчик можно совместить с умной лампой, которая загорается при открытии дверей и гаснет при их закрытии, либо, если датчик подключен к умному центру, в таких случаях отправляет сообщение на телефон.
Датчик движения за несколько евро
Еще один вариант обеспечения домашней безопасности – беспроводной датчик движения, который реагирует на движение и включает освещение как внутри, так и снаружи. Небольшой датчик движения легко разместить в разных комнатах, и к нему одновременно можно подключить до 10 источников света, которые работают одновременно. Кроме того, датчик движения можно установить на дневной или ночной режим и настроить автоматическое выключение через одну или пять минут. «Подключение датчика к умному центру позволяет легко управлять им в комбинации с другими умными устройствами», – добавила Миквере.
Полезный инструмент для контроля качества воздуха дома
Летом концентрация пыли и других твердых частиц в воздухе увеличивается, особенно в городах. «Отслеживая вредные частицы, температуру, влажность и летучие органические соединения, вы можете влиять на качество воздуха в вашем доме и предотвратить, например, появление плесени и затхлости», – рассказала дизайнер интерьера. В этом случае большим подспорьем станет датчик качества воздуха. Он проверяет качество воздуха, отслеживая вредные частицы, температуру, относительную влажность и летучие органические соединения, возникающие в доме, например, при приготовлении пищи или использовании чистящих и хозяйственных средств. Подключив его к умному центру, вы сможете отслеживать качество воздуха в смарт-приложении IKEA Home.
«Датчики обычно работают от батареек, поэтому их также можно использовать с батарейками, которых хватает на 1000 использований. Переходя на многоразовые батарейки, мы не только экономим деньги и снижаем объем отходов, но и уменьшаем воздействие на окружающую среду», – посоветовала Миквере.
Никаких технических знаний не требуется
По словам дизайнера интерьера, датчики можно использовать и самостоятельно, но подключение их к умному центру открывает новые способы управления ими. Например, если вы хотите следить за своим домом на расстоянии, это позволит вам проверять, закрыты ли двери и окна, выключен ли свет и нет ли повреждений, причиненных водой. Умный центр – это сердце умного дома, поскольку он позволяет подключать умные устройства и управлять ими в приложении через мобильное устройство.
«Умный центр предлагает управление подключенными устройствами по нескольким каналам – смарт-приложение, пульт дистанционного управления, быстрые кнопки, голосовые команды или датчик движения. Благодаря такой гибкости вы можете легко управлять отдельными устройствами, группами, целыми комнатами или всем домом. Управляйте устройствами одним нажатием кнопки, например, выключая весь свет и умные устройства утром перед отъездом. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность дома, вы можете создать иллюзию активности по месту жительства и включить свет издалека», – сказала Миквере.