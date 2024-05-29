ФОТО Эксперт: как обеспечить безопасность вашего дома во время отъезда в отпуск

«Когда вы готовитесь к поездке на отдых, также неплохо подготовить свой дом к вашему отсутствию, проверив электронные устройства, окна и краны. Знание о том, что происходит дома, поможет вам спокойнее наслаждаться отдыхом. Наилучшее ощущение контроля обеспечивают решения умного дома, которые уведомляют об открывшихся окнах или дверях или о протечке воды. Такие датчики доступны по цене и просты в использовании. Например, на даче эти решения можно использовать круглый год. Они работают самостоятельно или подключенными к умному центру, а также позволяют принимать сообщения в мобильном телефоне и управлять устройствами удаленно через смарт-приложение», – пояснила Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония.

Умный датчик обнаруживает повреждения, вызванные водой

Даже если перед поездкой в ​​отпуск вы проверили все краны, несчастных случаев иногда не избежать. Но если вы сразу обнаружите утечку, вы сможете действовать быстро и предотвратить еще больший ущерб. Это позволит вам лучше расслабиться вдали от дома.

Протечку не предотвратит, но сообщить о ней может. Фото: Ikea

«Датчик протечки воды помогает обнаружить протечки и информирует о контакте с водой. Небольшой размер датчика позволяет легко установить его, например, под раковиной или в других местах, где может быть протечка. При попадании воды встроенный сигнализатор оповещает подключенный к устройству смартфон», – рассказала Миквере.

Датчик уведомляет об открытии дверей или окон