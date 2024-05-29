Центристы просят начать расследование в связи с интервью Осиновского в газетах «Столица» и Pealinn

«В интервью делаются попытки бросить тень на конкурентов и высказывается поддержка позициям партии мэра. У нас возникли обоснованные подозрения, что это является политической рекламой, финансируемой из публичных средств, и Евгений Осиновский должен возместить расходы городу Таллинну», - сказал заместитель председателя Центристской партии Лаури Лаатс.

«Я считаю, что ситуация с Евгением Осиновским напоминает случай с бывшим мэром Таллинна Таави Аасом, когда его интервью газете «Столица» за пять месяцев до выборов в 2017 году, было расценено как запрещенное пожертвование», - напомнил Лаатс.

По словам Лаури Лаатса, Евгений Осиновский использовал свое влияние, также его действия противоречат добрым традициям Таллиннских городских СМИ, согласно которым, в предвыборный период запрещена публикация интервью и статей кандидатов.

«Центристская партия установила эту традицию и следовала ей. Однако теперь мэр Таллинна использует подконтрольные ему издания для собственной рекламы. Новая таллиннская коалиция, придя к власти, обещала закрыть газеты "Столица" и Pealinn, однако мэр бесцеремонно использовал последние выпуски изданий в личных целях», - отметил он.

«К сожалению, коалиционные партнеры социал-демократов - Партия реформ, "Отечество" и "Ээсти 200", молча наблюдают за происходящим, что можно расценивать как одобрение ими действий Евгения Осиновского», - добавил Лаури Лаатс.