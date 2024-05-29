До выборов в Европарламент остаются считаные дни. Вопрос, волнующий многих жителей Эстонии заключается в том, что же будет, если находящийся под следствием Айво Петерсон получит достаточное количество голосов и будет избран в Европарламент.
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Что произойдет, если обвиняющийся в госизмене Айво Петерсон будет избран в Европарламент? (6)
В конце апреля стало известно, что партия Koos выдвинула своим единственным кандидатом в Европарламент Айво Петерсона, который обвиняется в госизмене и находится под стражей. Презумпция невиновности гарантирует ему право баллотироваться.