РАЙНЕР САКС Все больше западных лидеров поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам в России

Вчера активность наступлений российской армии по всем фронтам несколько возросла.

В направлении Харькова российские части предпринимают несколько попыток наступления, но им не хватает энергичности. Российские подразделения изнурены и нуждаются в пополнении. Казалось, что российское командование собирает резервы для продолжения наступления в направлении Харькова или попытки открыть новый участок фронта в направлении Сум. Похоже, что в настоящее время в этом районе у России так и нет войск, годящихся для проведения очень масштабных операций.

В районе Купянска активность российских войск значительно возросла. Более точных данных об их ходе пока нет. Также и в направлении Лимана активность российских атак возросла в несколько раз, однако успеха добиться россиянам не удалось. На Северском направлении основные бои продолжаются в районе села Белогоровка. Появившиеся позавчера сообщения о продвижении россиян на этом участке фронта пока не подтвердились, но давление российской армией там оказывается действительно сильное.

В районе Бахмута атаки российских войск остались на уровне предыдущих дней и ситуация осталась прежней.