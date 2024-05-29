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РАЙНЕР САКС Все больше западных лидеров поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам в России

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • В районе Купянска активность российских войск значительно возросла
  • Парламент Грузии преодолел вето президента и закон об иноагентах вступил в силу

Президент Франции Эмманюэль Макрон однозначно согласился с мнением, что украинская армия имеет право атаковать те военные объекты на территории России, которые используются для атак на Украину, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Контекст, в котором президент Франции сделал свое заявление, позволяет предположить, что он имел в виду атаки украинцев с применением полученного в качестве помощи оружия.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро вчера встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и символически передал тридцать истребителей F-16, которые вскоре прибудут в Украину. По словам премьер-министра, это оружие может быть использовано только в воздушном пространстве Украины. При этом генсек НАТО Столтенберг продолжает настаивать, что Украина имеет право защищаться, атакуя военные объекты на территории России.

В ситуации, когда появляется все больше стран, которые оценивают права Украины на применение западного оружия так же, как и генеральный секретарь НАТО, такой публичный обмен идеями неплох. Российские лидеры прекрасно понимают, что не нормы международного права, а российские налеты на Харьков и гражданские объекты в Украине вызывают изменение взглядов у союзников Киева.

Можно предположить, что Россия по-прежнему пытается влиять на этот процесс принятия решений, направляя свою воздействующую деятельность прежде всего на те государства, что по-прежнему выражают несогласие с ударами Украины по российской территории. В своих угрозах Россия использует те же аргументы, которые западные лидеры использовали для оправдания своих ограничений в отношении оказания помощи Украине.

Ситуация на фронтах

Сегодня ночью российская армия нанесла удары с воздуха по Украине с помощью 14 иранских беспилотников, 13 из которых были уничтожены украинской ПВО.

Вчера активность наступлений российской армии по всем фронтам несколько возросла.

В направлении Харькова российские части предпринимают несколько попыток наступления, но им не хватает энергичности. Российские подразделения изнурены и нуждаются в пополнении. Казалось, что российское командование собирает резервы для продолжения наступления в направлении Харькова или попытки открыть новый участок фронта в направлении Сум. Похоже, что в настоящее время в этом районе у России так и нет войск, годящихся для проведения очень масштабных операций.

В районе Купянска активность российских войск значительно возросла. Более точных данных об их ходе пока нет. Также и в направлении Лимана активность российских атак возросла в несколько раз, однако успеха добиться россиянам не удалось. На Северском направлении основные бои продолжаются в районе села Белогоровка. Появившиеся позавчера сообщения о продвижении россиян на этом участке фронта пока не подтвердились, но давление российской армией там оказывается действительно сильное.

В районе Бахмута атаки российских войск остались на уровне предыдущих дней и ситуация осталась прежней.

Активные атаки российской армии продолжались также к западу от Авдеевки и к югу от Марьинки. В определенные моменты российские подразделения незначительно продвинулись вперед. В социальных сетях распространилась информация о том, что украинские подразделения совершили одну успешную контратаку в районе села Красногоровка, однако украинская сторона пока об этом полностью умалчивает.

На Южном фронте бои шли в районе Старомайорска, но результатов они не принесли. Атаки российских частей на восточном берегу Днепра были активными, но украинские позиции все еще удерживаются.

Грузия

Правительство Грузии сохранило контроль над своей парламентской фракцией и вчера смогло повторно принять закон о так называемых иностранных агентах. При этом вето президента преодолено и закон вступает в силу. С этого момента можно быть уверенным, что нынешнее правительство Грузии не желает продолжать европейскую интеграцию, хотя публично до сих пор утверждается обратное.

Этот закон нужен для разгона оппозиции, а лидерам России он нужен как знак того, что они могут контролировать политический процесс. Грузинское гражданское общество и оппозиция отреагировали вчера более масштабной демонстрацией, но, по крайней мере, на данный момент они не смогли повлиять на политику правительства.

Очень сложно однозначно предсказать, как долго оппозиционное население сможет продолжать демонстрации и могут ли демонстрации привести к более масштабным столкновениям. Пока нет никаких признаков того, что сторонники правительства дрогнули.

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