РАЙНЕР САКС Все больше западных лидеров поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам в России

Контекст, в котором президент Франции сделал свое заявление, позволяет предположить, что он имел в виду атаки украинцев с применением полученного в качестве помощи оружия.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро вчера встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и символически передал тридцать истребителей F-16, которые вскоре прибудут в Украину. По словам премьер-министра, это оружие может быть использовано только в воздушном пространстве Украины. При этом генсек НАТО Столтенберг продолжает настаивать, что Украина имеет право защищаться, атакуя военные объекты на территории России.
В ситуации, когда появляется все больше стран, которые оценивают права Украины на применение западного оружия так же, как и генеральный секретарь НАТО, такой публичный обмен идеями неплох. Российские лидеры прекрасно понимают, что не нормы международного права, а российские налеты на Харьков и гражданские объекты в Украине вызывают изменение взглядов у союзников Киева.
Можно предположить, что Россия по-прежнему пытается влиять на этот процесс принятия решений, направляя свою воздействующую деятельность прежде всего на те государства, что по-прежнему выражают несогласие с ударами Украины по российской территории. В своих угрозах Россия использует те же аргументы, которые западные лидеры использовали для оправдания своих ограничений в отношении оказания помощи Украине.
Ситуация на фронтах
Сегодня ночью российская армия нанесла удары с воздуха по Украине с помощью 14 иранских беспилотников, 13 из которых были уничтожены украинской ПВО.