В июле Fausto Capital начнет строительство первого в Эстонии высотного деревянного здания в городке Fahle на Тартуском шоссе. Спроектированное в сотрудничестве с эстонскими и швейцарскими учеными здание станет новой вехой в экологичном строительстве и в повышении ценности древесины как строительного материала.
В июле начнется строительство деревянной высотки в центре Таллинна
Уникальное восьмиэтажное офисное здание с большими террасами появится на въезде в Таллинн по адресу Тартуское шоссе, 84B и станет частью экономичного и устойчивого жилого и делового квартала Fahle. Строительство будет завершено к лету 2026 года.
По словам Свена Михайлова, акционера Fausto Capital, девелопера квартала Fahle, построив высотное здание из деревянных конструкций, компания хочет привнести в Эстонию экологичный стиль строительства, чтобы уменьшить большой углеродный след, который оставляет этот сектор экономики.
Такого высокого деревянного дома в Эстонии еще никогда не строили, он был спроектирован в сотрудничестве с учеными университетов TalTech и ETH Zurich. Проект здания подготовила архитектор Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA.
«Экологический след конструкций из кросс-ламинированной древесины очень мал, а, будучи возобновляемым сырьем, древесина является отличным средством связывания углерода. Его высокая огнестойкость и теплоизоляция также обеспечивают энергоэффективность и низкие затраты на отопление. Кроме того, микроклимат в здании из натуральных материалов более здоров для офисных работников», - отметил Михайлов.
Кроме того, в этом офисном здании будут реализованы все прочие современные возможности снижения углеродного следа: например, будет использоваться солнечная энергия и собираться дождевая вода.
Fausto Capital инвестирует 13,4 миллиона евро в строительство на Тартуском шоссе, 84B. Всего в здании будет 6 845 м2 офисных площадей класса А, часть которых пока вакантна. На первом этаже запланированы кафе и предприятия бытового обслуживания. Начиная с четвертого этажа фасад здания украсят террасы, с которых откроется прекрасный вид на центр города и море.
Помимо восьми надземных этажей, на двух подземных этажах расположится автостоянка на 85 парковочных мест, парковка для велосипедов и самокатов, а также зарядные станции для электромобилей. Перед зданием расположены автобусные остановки, а в нескольких минутах ходьбы – трамвайная остановка и железнодорожная станция, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города.
Строящееся здание является частью растущего городка Fahle, где уже обосновались Postimees, Apollo, Касса по безработице, Finestmedia, Wisercat и другие компании. Предыдущая очередь городка Fahle была первой в Эстонии, получившей зеленый знак BREEAM высшего уровня, который свидетельствует об экологичности коммерческих зданий и благополучии работающих там людей. Новое деревянное высотное здание также будет построено согласно этим критериям. В качестве следующего проекта компания планирует отремонтировать историческую котельную в городке Fahle.