В июле начнется строительство деревянной высотки в центре Таллинна

Уникальное восьмиэтажное офисное здание с большими террасами появится на въезде в Таллинн по адресу Тартуское шоссе, 84B и станет частью экономичного и устойчивого жилого и делового квартала Fahle. Строительство будет завершено к лету 2026 года.

По словам Свена Михайлова, акционера Fausto Capital, девелопера квартала Fahle, построив высотное здание из деревянных конструкций, компания хочет привнести в Эстонию экологичный стиль строительства, чтобы уменьшить большой углеродный след, который оставляет этот сектор экономики.

Через два года рядом с культовым домом Fahle в Таллинне будет построено самое высокое деревянное офисное здание в Эстонии с большими зелеными террасами, куда переедет и новый головной офис If Kindlustus. Фото: Fausto Capital

Такого высокого деревянного дома в Эстонии еще никогда не строили, он был спроектирован в сотрудничестве с учеными университетов TalTech и ETH Zurich. Проект здания подготовила архитектор Маргит Ауле из архитектурного бюро LUMIA.

«Экологический след конструкций из кросс-ламинированной древесины очень мал, а, будучи возобновляемым сырьем, древесина является отличным средством связывания углерода. Его высокая огнестойкость и теплоизоляция также обеспечивают энергоэффективность и низкие затраты на отопление. Кроме того, микроклимат в здании из натуральных материалов более здоров для офисных работников», - отметил Михайлов.

Кроме того, в этом офисном здании будут реализованы все прочие современные возможности снижения углеродного следа: например, будет использоваться солнечная энергия и собираться дождевая вода.