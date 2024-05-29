Эгле Ульяс, которая представляла Эстонию в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, была выбрана для участия в «программе олимпийских артистов» в рамках культурной программы Олимпийских игр в Париже. Сейчас она участвует в различных мастер-классах и творческих мастерских в Париже, а в четверг выступит с фортепианным концертом в Парижской консерватории.
Когда человек многогранен: эстонская бегунья выступит c фортепианным концертом в Парижской консерватории
Перевод: Павел Соболев
39-летняя Ульяс будет выступать в Париже на различных семинарах, которые касаются как физической, так и моральной подготовки к выступлениям на высоком уровне, как в спорте, так и музыке, основанной на олимпийских ценностях, сообщает отделение легкой атлетики Университета Аризоны в своем посте в Facebook.
В четверг, 30 мая, бегунья и пианистка Ульяс выступит с захватывающим фортепианным концертом в зале Парижской консерватории. Концерт, проводимый совместно с Олимпийским музеем Парижа, вдохновлен олимпийскими ценностями и идеалами.
Ульяс была выбрана из 96 кандидатов на участие в «программе олимпийских артистов» в рамках культурной программы Олимпийских игр в Париже. Всего были отобраны девять артистов, некоторые из которых будут выступать в Париже и во время самих Олимпийских игр.
Ульяс сейчас работает помощником тренера в легкоатлетической команде Университета Аризоны.