Когда человек многогранен: эстонская бегунья выступит c фортепианным концертом в Парижской консерватории

Эгле Ульяс, которая представляла Эстонию в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, была выбрана для участия в «программе олимпийских артистов» в рамках культурной программы Олимпийских игр в Париже. Сейчас она участвует в различных мастер-классах и творческих мастерских в Париже, а в четверг выступит с фортепианным концертом в Парижской консерватории.