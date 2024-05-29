В среду утром в Таллинне произошло ДТП: поезд сбил пешехода, однако тот решил покинуть место происшествия, не дожидаясь приезда медиков. Полиция начала его поиски и вскоре обнаружила у расположенного неподалеку магазина.
Сбитый поездом пешеход сам исчез с места происшествия
Сегодня около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в Лаагри пригородный поезд сбил прохожего.
По словам машиниста, пешеход тут же покинул место происшествия самостоятельно.
Как рассказывает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов, некоторое время спустя полицейский патруль обнаружил пострадавшего у Laagri Maksimarket.
Пострадавшим оказался 69-летний пенсионер, который, к счастью, не имел внешних повреждений.
Тем не менее, скорая помощь на всякий случай отвезла его в больницу для осмотра.
По данным Агентства защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), в 2022 году на эстонских железных дорогах произошло 12, тогда как в прошлом году - целых 20 дорожно-транспортных происшествий.