В последнее время количество предложений о продаже квартир изменилось невероятным образом

Согласно проведенному Pindi Kinnisvara анализу статистики порталов, количество предложений о продаже квартир на рынке вторичного жилья в Таллинне - не включая новостройки - только с начала года увеличилось на 46%, в Тарту – на 36%, в Пярну – на 46% и в Нарве – на 55%.

Пеэп Сооман. Фото: Pindi Kinnisvara

По всей Эстонии количество предложений о продаже неновых квартир с начала года возросло на 38%, а число предложений о продаже частных домов и земельных участков под жилую застройку увеличилось более чем на 20 процентов.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман признался, что подобных цифр не наблюдалось даже на пике ситуации, сложившейся во время вызванного коронавирусом кризиса, когда покупатели исчезли с рынка, и количество предложений молниеносно взлетело вверх.

Фото: Pindi Kinnisvara

«Поскольку чувство уверенности покупателей по-прежнему остается на низком уровне, то количество предложений неуклонно растет, и спрос находится значительно ниже количества поступающих новых предложений. Это может означать наступление новой волны коррекции цен во второй половине года, поскольку те, кто желает продать, должны сделать свой товар достаточно привлекательным, а из числа всех касающихся жилой площади параметров самым привлекательным, как известно, является его цена», - объяснил специалист.

«Желающим продать жилье придется учитывать значительно более продолжительные периоды продажи, и уже сейчас, прежде всего, в сфере типовой недвижимости наблюдается бойкий торг относительно цены. Если собственник не соглашается с предлагаемой ценой, то покупатель попросту переходит в соседний подъезд, чтобы осмотреть другую аналогичную жилплощадь, и, так или иначе, ему все же удастся выторговать более низкую стоимость», – пояснил Сооман.

«Коротко говоря – ситуацией на рынке завладели покупатели, и продавцы имеют очень незначительное право голоса, а времена некогда проводившихся аукционов уже давно прошли», – сказал Сооман.

«Продавцы новых квартир находятся в несколько лучшей позиции, поскольку многие проекты новостроек были приостановлены, и по этой причине остаток предлагаемых квартир вырос не очень значительно», – добавил он.