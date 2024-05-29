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Автомобильное сообщение между Россией и Эстонией через Нарву может вернуться уже в 2025 году

rus.postimees.ee
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Чтобы установить на мосту Дружбы режущую проволоку и бетонные заграждения, или так называемые «зубы дракона», у солдат Сил обороны, получивших соответствующую подготовку, ушло два-три часа.
Чтобы установить на мосту Дружбы режущую проволоку и бетонные заграждения, или так называемые «зубы дракона», у солдат Сил обороны, получивших соответствующую подготовку, ушло два-три часа. Фото: Mihkel Maripuu

Реконструкция российского погранперехода в Ивангороде может завершиться на полтора года раньше первоначальных планов. Об этом заявил бывший егерь Путина, а ныне глава Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев.

Ремонтные работы на терминалах российского погранперехода Ивангород, из-за которых с 1 февраля 2024 года прекращено автомобильное движение по мосту через Нарову, могут завершиться не в середине 2026 года, как планировалось изначально, а уже в конце 2025 года. Об этом сообщил Валерий Пикалев, новый руководитель Федеральной таможенной службы РФ, полковник ФСО и многолетний егерь президента РФ на Валдае.

«Сейчас в Ивангороде открыто пешеходное движение. По информации Минтранса с февраля месяца Росгранстрой уже приступил к выполнению работ, и обещают нам до конца 2025 года [их] завершить», - цитируют российские СМИ бывшего егеря Путина, который до недавнего назначений на пост руководителя ФТС успел поработать заместителем губернатора Санкт-Петербурга.

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