Автомобильное сообщение между Россией и Эстонией через Нарву может вернуться уже в 2025 году

Ремонтные работы на терминалах российского погранперехода Ивангород, из-за которых с 1 февраля 2024 года прекращено автомобильное движение по мосту через Нарову, могут завершиться не в середине 2026 года, как планировалось изначально, а уже в конце 2025 года. Об этом сообщил Валерий Пикалев, новый руководитель Федеральной таможенной службы РФ, полковник ФСО и многолетний егерь президента РФ на Валдае.