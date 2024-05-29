Обнаглели Воры сняли с автомобиля все колеса прямо на перекрестке

29 мая в 9 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что с машины, оставленной на обочине перекрестка Куйгатси в волости Отепя, воры сняли все четыре колеса.

На место происшествия прибыли полицейские, которые позже пообщались с владельцем автомобиля по телефону.

Хозяин машины предварительно оценил причиненный ему ущерб примерно в 500 евро.

Владелец уже обратился за помощью к пользователям социальных сетей – возможно, кто-то из местных жителей заметил по дороге что-то подозрительное.

По его словам, серая Audi A4 стояла на перекрестке в промежутке между 06.00 и 08.40 утра.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.