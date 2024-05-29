Сегодня утром в волости Отепя произошел курьезный инцидент: воры скрутили все колеса с автомобиля Audi, стоявшего на перекрестке, всего за пару часов.
Обнаглели ⟩ Воры сняли с автомобиля все колеса прямо на перекрестке
29 мая в 9 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что с машины, оставленной на обочине перекрестка Куйгатси в волости Отепя, воры сняли все четыре колеса.
На место происшествия прибыли полицейские, которые позже пообщались с владельцем автомобиля по телефону.
Хозяин машины предварительно оценил причиненный ему ущерб примерно в 500 евро.
Владелец уже обратился за помощью к пользователям социальных сетей – возможно, кто-то из местных жителей заметил по дороге что-то подозрительное.
По его словам, серая Audi A4 стояла на перекрестке в промежутке между 06.00 и 08.40 утра.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.