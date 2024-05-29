Эстонская спортсменка Яника Лыйв примет участие в Олимпийских играх в Париже, поскольку Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил список стран, чьи представители имеют право на участие в Олимпийских играх в соревнованиях по маунтинбайку (велокроссу). Эстония вошла в число этих государств.
Эстонская олимпийская сборная увеличилась еще на одного спортсмена
Перевод: Павел Соболев
Всего в соревнованиях по маунтинбайку выступят спортсмены из 19 стран, и Эстония оказалась на 16-й позиции в этом рейтинге. Лыйв, дебютировавшая на Олимпийских играх в Токио три года назад, заняла 17-е место. Помимо Лыйв, очки в квалификационном периоде, которые принесли Эстонии место на парижской Олимпиаде, набрали также Мерили Сирвел, Мари-Лийс Мыттус и Маарис Мейер.
Женские соревнования по маунтинбайку запланированы на Олимпийских играх в Париже на 28 июля.
В олимпийской сборной Эстонии на данный момент значится уже 21 спортсмен. По разным оценкам, наша олимпийская сборная может в лучшем случае расшириться до 25 человек.