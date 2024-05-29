Эстонская олимпийская сборная увеличилась еще на одного спортсмена

Всего в соревнованиях по маунтинбайку выступят спортсмены из 19 стран, и Эстония оказалась на 16-й позиции в этом рейтинге. Лыйв, дебютировавшая на Олимпийских играх в Токио три года назад, заняла 17-е место. Помимо Лыйв, очки в квалификационном периоде, которые принесли Эстонии место на парижской Олимпиаде, набрали также Мерили Сирвел, Мари-Лийс Мыттус и Маарис Мейер.