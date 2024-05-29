Почему церкви придется съехать из здания в старом городе и что думают адвокаты ЭПЦ МП

Канцелярия митрополита ЭПЦ МП сегодня находится на улице Пикк в старом городе столицы. В свое время церковь получила в бессрочную аренду помещения площадью 270,3 м2 всего за 819,48 евро в месяц. Ныне действующий договор аренды был заключен на основании распоряжения Таллиннской горуправы в 2005 году.