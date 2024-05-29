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Почему церкви придется съехать из здания в старом городе и что думают адвокаты ЭПЦ МП

Анастасия Тидо
, журналист
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У канцелярии ЭПЦ МП на улице Пикк можно только по специальным разрешениям канцелярии митрополита.
У канцелярии ЭПЦ МП на улице Пикк можно только по специальным разрешениям канцелярии митрополита. Фото: Taavi Sepp

Эстонская православная церковь Московского патриархата должна съхать из офисных помещений на улице Пикк в связи с расторжением договора аренды. Об этом церковное руководство уведомили за три месяца до прекращения договора. До 21 июля 2024 года дом должен быть освобожден.

Канцелярия митрополита ЭПЦ МП сегодня находится на улице Пикк в старом городе столицы. В свое время церковь получила в бессрочную аренду помещения площадью 270,3 м2 всего за 819,48 евро в месяц. Ныне действующий договор аренды был заключен на основании распоряжения Таллиннской горуправы в 2005 году.

Поскольку через полтора месяца договор прекратится, мы обратились за комментариями к сторонам правоотношений. Решение о расторжении договора для Rus.Postimees прокомментировал старейшина Кесклинна Сандер Андла. Он не стал отрицать, что принятое решение объясняется политическими мотивами. 

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