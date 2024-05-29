ФОТО На юге Эстонии продается дача с собственными церковными развалинами на участке

Эту православную церковь, находившуюся неподалеку от мызы Мурикатси, построил богатый эстонский помещик Куббо в 1880-х годах. Когда жизнь общины пришла в упадок, владелец приспособил здание под место проведения концертов и различных мероприятий.

В 1920-х годах здесь построили мельницу - в качестве строительного материала использовались камни и кирпичи, из которых была сложена церковь. Сохранились башня с дверным проемом и южная стена.

Оставшиеся стены церкви. Фото: KV.EE

Церковь, а точнее ее руины, не находятся под охраной как памятник старины. Нет и других ограничений, объект также не внесен в Регистр строений. Это дает возможность уникального использования стен. Постройте жилой дом или ресторан со стеклянной крышей – выбор за покупателем!

На земельном участке находится жилой дом, построенный, вероятно, в 1920-х годах для рабочих находившейся в Мурикатси лесопилки, принадлежавшей производственно-торговой артели.

На земельном участке можно построить и симпатичную дачу. Фото: KV.EE

В 1926 году доктор Лангер открыл здесь аптеку. Нынешние владельцы нашли рядом с домом несколько старинных аптечных пузырьков и создали на Facebook страничку «Аптека Мурикатси». По фотографиям видно, что гостей здесь встречают чаем из самовара. Интерьер простой и уютный.

В находящейся на территории бане по-черному до сих пор сохранились ряд гвоздей, необходимых для копчения мяса, а в парилке - длинная лавка.

Интерьер жилого дома. Фото: KV.EE

В старом саду для мульчирования кустов используется овечья шерсть, а вокруг дома растут пышные цветы, словно из бабушкиного сада. Все вместе это похоже на экспонат Музея под открытым небом.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.