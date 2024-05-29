Вырклаэв о решении FCI Levadia строить футбольный холл на Маарьямяги: такие манипуляции не делают чести

Перевод: Павел Соболев

Клуб FCI Levadia сообщил, что получил во вторник письмо от Вырклаэва, в котором государство отказывается от исполнения распоряжения правительства от 2021 года о выделении 800 000 евро из госрезерва для заключения компромиссного соглашения с FCI Levadia и поддержке строительства футболного холла на другом участке.

Клуб FCI Levadia был возмущен решением правительства, поскольку оно нарушает договоренность с людьми, которые не хотели видеть футбольный холл рядом с мемориалом. В Министерстве финансов позже уточнили, что на самом деле речь не о том, что правительство передумало, просто по правилам составления госбюджета эти деньги уже не могут быть выделены футбольному клубу, поскольку сроки проекта были превышены.

«Компромиссное соглашение, подписанное между правительством и спортивным клубом FCI Levadia в 2021 году, предусматривало, что клуб отказывается от намерения построить футбольный холл на Маарьямяги, куда холл не поместится и где для него не подходящее место. Договоренность заключалась в том, что FCI Levadia найдет более подходящее и удобное место, а государство поддержит создание холла на новом месте, выделив 800 000 евро из бюджета 2021 года, что означало возможность использования денег в 2021-2022 годах.