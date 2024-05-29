Таллиннский футбольный клуб FCI Levadia вчера объявил, что приступает к проектированию футбольного зала на Маарьямяги, поскольку стало ясно, что проект не получит обещанных финансовых вливаний от государства. Министр финансов Март Вырклаэв заявил, что нынешняя кампания давления не делает FCI Levadia никакой чести, и что исторической памятью нельзя манипулировать.
Вырклаэв о решении FCI Levadia строить футбольный холл на Маарьямяги: такие манипуляции не делают им чести
Перевод: Павел Соболев
Клуб FCI Levadia сообщил, что получил во вторник письмо от Вырклаэва, в котором государство отказывается от исполнения распоряжения правительства от 2021 года о выделении 800 000 евро из госрезерва для заключения компромиссного соглашения с FCI Levadia и поддержке строительства футбольного холла на другом участке.
Клуб FCI Levadia был возмущен решением правительства, поскольку оно нарушает договоренность с людьми, которые не хотели видеть футбольный холл рядом с мемориалом. В Министерстве финансов позже уточнили, что на самом деле речь не о том, что правительство передумало, просто по правилам составления госбюджета эти деньги уже не могут быть выделены футбольному клубу, поскольку сроки проекта были превышены.
«Компромиссное соглашение, подписанное между правительством и спортивным клубом FCI Levadia в 2021 году, предусматривало, что клуб отказывается от намерения построить футбольный холл на Маарьямяги, куда холл не поместится и где для него не подходящее место. Договоренность заключалась в том, что FCI Levadia найдет более подходящее и удобное место, а государство поддержит создание холла на новом месте, выделив 800 000 евро из бюджета 2021 года, что означало возможность использования денег в 2021-2022 годах.
Сейчас 2024 год. На использование денег госбюджета распространяются правила, и министр финансов не может через два года выделить деньги, которые больше не предусмотрены в бюджете. Особенно в то время, когда бюджет находится в глубоком дефиците и вся страна ищет возможности экономии. Может быть, дело не в том, что правительство передумало, а в том, что нужно было придерживаться правил и договоренностей», - пояснил Вырклаэв.
Министр пояснил, что FCI Levadia опоздала с бизнес-проектом на два года, и сегодня требует денег, обещая построить холл на Маарьямяги, если деньги не будут получены. «Во-первых, приступая к планированию строительства, клуб пошел бы на большой риск, поскольку детальное планирование было бы оспорено в суде как Министерством юстиции, так и организациями по хранению исторической памяти, посчитавшими, что строительство футбольного холла рядом с мемориальной зоной - не лучшее решение.
Во-вторых, по словам самого клуба, в сотрудничестве с Таллинном они нашли новый участок в Ласнамяэ, а это значит, что строительство там может начаться без риска и сразу. В-третьих, у клуба нет денег на строительство в Ласнамяэ, а есть ли у него деньги на строительство на Маарьямяги?
Я очень уважаю спорт и дающиеся спортом возможности, но нынешняя кампания давления не делает FCI Levadia чести. Не следует манипулировать историей и воспоминаниями, если в действительности есть место, позволяющее построить холл сразу и без ущемления ценностей учреждений по хранению памяти», - добавил Вырклаэв.