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На юге Эстонии инкассаторская машина вылетела с дороги в реку

Сандер Сильм
, экономический журналист
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Телефонный номер экстренных служб. Иллюстративное фото.
Телефонный номер экстренных служб. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В среду в деревне Кирумпяя в Вырумаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Водитель перевозившего по предварительным данным наличные деньги фургона Volkswagen Crafter, не удостоверившись в безопасности маневра, начал обгонять автомобиль Saab. Saab стал поворачивать налево, автомобили столкнулись, и в результате Volkswagen Crafter въехал в реку Выханду.

Перевод: Павел Соболев

Представитель полиции подтвердил, что фургон действительно был инкассаторским автомобилем и что его безопасность на месте самостоятельно обеспечивала ответственная за него компания, пишет Võrumaa teataja.

В каждой машине находились по два человека, которых на месте осмотрели медики, и выяснилось, что медицинская помощь никому не требуется.

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