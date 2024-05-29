В среду в деревне Кирумпяя в Вырумаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Водитель перевозившего по предварительным данным наличные деньги фургона Volkswagen Crafter, не удостоверившись в безопасности маневра, начал обгонять автомобиль Saab. Saab стал поворачивать налево, автомобили столкнулись, и в результате Volkswagen Crafter въехал в реку Выханду.
На юге Эстонии инкассаторская машина вылетела с дороги в реку
Перевод: Павел Соболев
Представитель полиции подтвердил, что фургон действительно был инкассаторским автомобилем и что его безопасность на месте самостоятельно обеспечивала ответственная за него компания, пишет Võrumaa teataja.
В каждой машине находились по два человека, которых на месте осмотрели медики, и выяснилось, что медицинская помощь никому не требуется.