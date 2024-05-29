На юге Эстонии инкассаторская машина вылетела с дороги в реку

В среду в деревне Кирумпяя в Вырумаа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Водитель перевозившего по предварительным данным наличные деньги фургона Volkswagen Crafter, не удостоверившись в безопасности маневра, начал обгонять автомобиль Saab. Saab стал поворачивать налево, автомобили столкнулись, и в результате Volkswagen Crafter въехал в реку Выханду.