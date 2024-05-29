ФОТО Землевладельцы требуют справедливости на Тоомпеа

«Сегодня в Рийгикогу обсуждается законопроект об изменении земельного налога, который нарушает обещание, данное собственникам перед очередной оценкой земли, - не повышать земельный налог больше и чаще, чем десять процентов в год», - сказал руководитель Союза владельцев частных лесов Яанус Аун. - Мы понимаем, что муниципалитетам и государству нужны деньги, но такие проекты не могут и не должны осуществляться за счет отказа от обещаний. Политики тоже должны держать свое слово! Внезапное повышение земельного налога особенно ударит по людям, для которых земля является источником средств к существованию и которые поверили обещаниям политиков».