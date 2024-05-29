«Барселона» официально обзавелась новым главным тренером

Перевод: Павел Соболев

Выступавший почти два десятилетия за «Барселону» Хави выиграл с ней бесчисленное количество турниров, но не оказался настолько же успешным в качестве рулевого команды. Хави назначили главным тренером в ноябре 2021 года, и теперь от его услуг отказались после сезона, в который команда не выиграла титулов.

Однако каталонский гигант быстро нашел замену. В среду днем ​​было объявлено имя нового главного тренера, которым стал немец Ханси Флик.

«Клуб выбрал очень известного тренера, под руководством которого команды играют в прессингующий, интенсивный и смелый футбол. Это принесло Флику успех на разных уровнях, он выиграл практически все, что только можно», - говорится в пресс-релизе «Барселоны».

Немецкий футбольный специалист еще не работал за пределами родины. В 2019 году Флик, долгое время проработавший к тому моменту помощником главного тренера сборной Германии, получил возможность стать главным тренером мюнхенской «Баварии». Он привел один из крупнейших клубов Европы к победе в Лиге чемпионов и дважды выиграл с командой Бундеслигу.

После сезона-2020/21 Флик покинул «Баварию» по собственному желанию. Он стал главным тренером сборной Германии. Однако этот шаг не увенчался успехом. Под руководством тренера, отпраздновавшего в феврале свое 59-летие, немцы даже не вышли из подгруппы на ЧМ-2022. Флика уволили с должности главного тренера сборной Германии в сентябре прошлого года.