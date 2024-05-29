Поддержите Хилтон! Несчастной кошке удалили сразу шесть зубов

Результаты последнего медицинского обследования Хилтон оказались неудовлетворительными.

У животного воспалились десны, изо рта исходил неприятный запах. Симптомы указывали на то, что кошку следует немедленно отвезти к ветеринару.

Ветеринар выявил у Хилтон в общей сложности шесть проблемных зубов, все они были удалены без каких-либо проблем.

Кроме того, кошке тщательно удалили зубной камень, чтобы предотвратить дальнейшее воспаление.

К настоящему моменту Хилтон почти восстановилась после операции, правда, аппетит у нее пока не очень.

Тем временем ветеринарная клиника выставила счет за лечение Хилтон в общей сложности на 240,36 евро.

К сожалению, стоматологические процедуры стоят недешево даже для домашних животных.

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