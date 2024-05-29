Кошка Хилтон, подопечная приюта Pesaleidja, страдала от сильной зубной боли, поэтому ветеринару пришлось удалить шесть проблемных зубов.
Поддержите Хилтон! ⟩ Несчастной кошке удалили сразу шесть зубов
Результаты последнего медицинского обследования Хилтон оказались неудовлетворительными.
У животного воспалились десны, изо рта исходил неприятный запах. Симптомы указывали на то, что кошку следует немедленно отвезти к ветеринару.
Ветеринар выявил у Хилтон в общей сложности шесть проблемных зубов, все они были удалены без каких-либо проблем.
Кроме того, кошке тщательно удалили зубной камень, чтобы предотвратить дальнейшее воспаление.
К настоящему моменту Хилтон почти восстановилась после операции, правда, аппетит у нее пока не очень.
Тем временем ветеринарная клиника выставила счет за лечение Хилтон в общей сложности на 240,36 евро.
К сожалению, стоматологические процедуры стоят недешево даже для домашних животных.
Поддержите Хилтон!
Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите «HILTON» в пояснении к платежу!