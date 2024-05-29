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Поддержите Хилтон! Несчастной кошке удалили сразу шесть зубов

MTÜ Pesaleidja rus.postimees.ee
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Хилтон.
Хилтон. Фото: Pesaleidja

Кошка Хилтон, подопечная приюта Pesaleidja, страдала от сильной зубной боли, поэтому ветеринару пришлось удалить шесть проблемных зубов.

Результаты последнего медицинского обследования Хилтон оказались неудовлетворительными.

У животного воспалились десны, изо рта исходил неприятный запах. Симптомы указывали на то, что кошку следует немедленно отвезти к ветеринару.

Ветеринар выявил у Хилтон в общей сложности шесть проблемных зубов, все они были удалены без каких-либо проблем.

Кроме того, кошке тщательно удалили зубной камень, чтобы предотвратить дальнейшее воспаление.

К настоящему моменту Хилтон почти восстановилась после операции, правда, аппетит у нее пока не очень.

Тем временем ветеринарная клиника выставила счет за лечение Хилтон в общей сложности на 240,36 евро.

К сожалению, стоматологические процедуры стоят недешево даже для домашних животных.

Поддержите Хилтон!

Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - стоимость звонка 50 евро;

900 9025 - стоимость звонка 25 евро;

900 0915 - стоимость звонка 15 евро;

900 0905 - стоимость звонка 5 евро.

Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!

Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:

EE647700771001866844 - LHV Pank

EE102200221063071211 - Swedbank

EE941010220247756220 - SEB

EE404204278613732108 - Coop Pank

EE351700017003105966 - Luminor

Пожалуйста, напишите «HILTON» в пояснении к платежу!

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