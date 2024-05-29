В 2024 году нас ждет много интересного: самые масштабные супервыборы еще впереди. В то время как характер следующих пяти лет существования Евросоюза станет известен уже через месяц, ноябрьские выборы президента в США определят, во что могут превратиться недавно напряженные отношения Европы с США в ближайшем будущем, пишет студентка Тартуского университета Аннабель Линдметс.
МНЕНИЕ ⟩ Год супервыборов – крах трансатлантических отношений или надежда на чистилище?
Перевод: Анита Авакова
Главы государств и эксперты в области безопасности все чаще говорят о том, что Европа стремится к большей независимости политики безопасности. Это, несомненно, стало одной из главных тем европейских выборов этого года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон является одним из самых ярых сторонников большей европейской автономии, заявляя, что меньшая зависимость Европейского союза и его государств-членов от США приведет к созданию более сильной Европы. Некоторые эстонские политики осудили подобные мысли, добросовестно считая, что Европа и ее единство вечны. Такая оппозиция Макрону основана на убеждении, что в трансатлантических отношениях необходимо еще большее сотрудничество и единство. Считается, что Европа извлекла из истории достаточно уроков, чтобы не расколоться.
Но именно такие благие намерения, но слепые взгляды на непоколебимое единство Европы несут гибель и крах. Не признавая того факта, что в ЕС углубляются трещины в общении между самими государствами-членами и США, продолжаются прославленные разговоры о вечности Европы, тем самым усугубляя саму проблему. Сильная Европа требует, прежде всего, самой сильной Европы. Опасно полагаться на внешнюю помощь в ситуации, когда по другую сторону Атлантики нет однозначного разделения центральных европейских суждений и решительных действий относительно важных вопросов.
Показательным является тот факт, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании подчеркивал убежденность в том, что ЕС слишком зависит от США как в экономическом плане, так и с точки зрения обороноспособности, и, следовательно, представляет собой оборонный риск для США. Такая риторика приносит Трампу большую поддержку во внутренней политике США. Сам по себе это не новый подход для Трампа - уже во время его президентства была начата торговая политика, в ходе которой установленные тарифы оказали существенное влияние на будущий экономический курс европейских стран.
Однако нынешние угрозы, направленные на дестабилизацию краеугольного камня европейской обороны, то есть НАТО, представляют собой гораздо большую угрозу в геополитически неспокойные времена. Хотя победа Байдена, возможно, и не приведет к серьезным изменениям в трансатлантических отношениях, в случае победы Трампа непредсказуемость - единственное, чего можно ожидать наверняка.
Кроме того, задачей будущего Европарламента является концентрация и представительство тех ультраправых, которые в большей или меньшей степени предпочли бы поддержать второй срок Трампа: причинами могут быть консервативные ценности, стратегическое партнерство с Россией или изменение мирового порядка после Второй мировой войны. В любом случае ясно, что подобные действия еще больше поляризуют Европу. Оставить Украину без финансовой помощи - вот, что сильнее всего раскололо бы Европу. Что, в частности, пообещал Орбан после встречи с Трампом.
Поддержка Трампа со стороны так называемых плохих парней Европы на самом деле стреляет Трампу в ногу: тезисы, которые передают его сторонники, поддерживают тех мировых лидеров, чьей мечтой является падение США как гегемона в многополярном мире и упадок демократического порядка. Например, антиукраинские действия Виктора Орбана и тем самым подрыв Европы - это мечта его доброго союзника диктатора Путина о крахе Запада. Открытая поддержка Орбаном Трампа увеличивает вероятность ослабления западной власти и подчинения западных ценностей популистским. Поэтому неудивительно, что Трампа поддерживают авторитарные лидеры, чей желаемый альянс резко контрастирует с нынешним.
В Европе хватает мест, над которыми придется поработать новоизбранному парламенту, но результат ноябрьских выборов может дать толчок к категорическому изменению отношений между поборниками демократического мира. Надо полагать, что когда Трамп и правые популисты соберутся вместе, единодушное отношение к безопасности окажется под вопросом. Поэтому для свободной и демократической Европы важно признать, что сокращение зависимости является гарантией нашей безопасности.
Конечно, это не означает утраты отношений и не предполагает их ухудшение, а большую готовность к неожиданным факторам. США и Евросоюз продолжают оставаться друг для друга важными союзниками, и развитие их сотрудничества абсолютно необходимо, но в то же время важно осознавать опасности, возникающие из-за меняющейся обстановки.