Перевод: Анита Авакова

Главы государств и эксперты в области безопасности все чаще говорят о том, что Европа стремится к большей независимости политики безопасности. Это, несомненно, стало одной из главных тем европейских выборов этого года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон является одним из самых ярых сторонников большей европейской автономии, заявляя, что меньшая зависимость Европейского союза и его государств-членов от США приведет к созданию более сильной Европы. Некоторые эстонские политики осудили подобные мысли, добросовестно считая, что Европа и ее единство вечны. Такая оппозиция Макрону основана на убеждении, что в трансатлантических отношениях необходимо еще большее сотрудничество и единство. Считается, что Европа извлекла из истории достаточно уроков, чтобы не расколоться.

Но именно такие благие намерения, но слепые взгляды на непоколебимое единство Европы несут гибель и крах. Не признавая того факта, что в ЕС углубляются трещины в общении между самими государствами-членами и США, продолжаются прославленные разговоры о вечности Европы, тем самым усугубляя саму проблему. Сильная Европа требует, прежде всего, самой сильной Европы. Опасно полагаться на внешнюю помощь в ситуации, когда по другую сторону Атлантики нет однозначного разделения центральных европейских суждений и решительных действий относительно важных вопросов.