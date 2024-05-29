Эстония выделит десятки миллионов евро на увеличение производства «зеленого» газа

Как отмечают в министерстве регионального развития и сельского хозяйства, производство биометана, или местного «зеленого» газа, в Эстонии выросло, несмотря на нестабильную рыночную ситуацию последних лет, и теперь государство придает ему еще больший импульс посредством инвестиционной поддержки.

Производство биометана является одним из важных направлений деятельности по сокращению выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе, а также в других отраслях, где он используется.

«Очень важно, что мы можем производить все больше и больше продукции на основе экономики замкнутого цикла: производство биогаза из возобновляемых и местных ресурсов способствует как снижению воздействия на окружающую среду, так и энергетической безопасности. При производстве биогаза также образуются остатки ферментации или дигестат, что, в свою очередь, способствует продовольственной безопасности, поскольку позволяет удобрять поля продукцией местного производства», - сказала Пирет Хартман.

Сообщается, что поддержка будет предоставляться на строительство установки по производству биометана или на переоборудование существующей. Бюджет раунда подачи заявок составляет 19,6 миллиона евро. Подать заявку на поддержку могут компании, занимающиеся сельским и лесным хозяйством или связанные с ним.

Максимальная сумма поддержки на одного заявителя составляет 5 миллионов евро. Раунд проводит Центр экологических инвестиций. Заявки можно подать в электронной среде субсидий с 13 июня по 23 августа 2024 года.

В первом квартале этого года электростанции Эстонии произвели 791 гигаватт-час возобновляемой электроэнергии, это на 17 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Произведенная из возобновляемых источников электроэнергия составила свыше половины производства электроэнергии в Эстонии.