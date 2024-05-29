На границе между Польшей и Беларусью 28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, на которого совершили нападение через пограничный забор.
Польша восстановит на границе с Беларусью буферную зону
Польша восстановит заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего.
«Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе», - заявил в среду, 29 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита пограничной деревни Дубиче-Церкевне.
По его словам, в данном регионе необходимые эффективные действия польского государства.
Охранная зона, которая была создана в 2021 году тогдашним правительством Польши, будет восстановлена на следующей неделе, сообщается далее.
В последние недели вновь участились попытки перехода нелегальных мигрантов через границу с Беларусью, при этом отмечен рекордный рост данных инцидентов.
С начала текущего года было зафиксировано более 15 тысяч таких попыток.
На границе с Беларусью ранен польский военнослужащий
Пограничная охрана Польши при этом сообщила о нескольких инцидентах с применением насилия.
28 мая был тяжело ранен польский военнослужащий, которого атаковали через пограничный забор.
Как сообщается, солдат закрыл своим щитом брешь в заборе, через которую пытались перебраться мигранты, и один из них ударил его ножом.
Военнослужащего прооперировали, его состояние по-прежнему тяжелое.
Пограничники опубликовали в соцсетях фотографию с предполагаемым оружием - ножом, прикрепленным к палке.
Между тем власти Польши намерены еще больше укрепить всю восточную границу.
В середине мая правительство этой страны сообщило, что намерено направить на эти цели более 2,3 млрд евро.
Буферная зона на границе с Беларусью была снята после строительства летом 2022 года забора высотой 5,5 м.
С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис.
От нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию Евросоюза именно через нее.
Считается, что в этом им способствовали российские и белорусские власти.