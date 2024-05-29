ФОТО И ВИДЕО Разогнавшийся до 200 км/ч на шоссе Таллинн-Пярну-Икла водитель объяснил свое поведение необычной причиной

Об этом сообщили в центре надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны. Полицейский патруль заметил автомобиль, ехавший со скоростью 192 км/ч по шоссе Таллинн-Пярну-Икла, рано утром во вторник. Житель Финляндии, 30-летний гражданин Бангладеша Абдул Эдриш проигнорировал поданный патрульным полицейским сигнал остановиться и на большой скорости помчался в сторону Таллинна. Через несколько километров Эдриш понял, что далеко ему не уехать, и остановил машину.

При выяснении обстоятельств оказалось, что превышение скорости якобы было вызвано усталостью и желанием поскорее добраться до порта, чтобы отдохнуть перед отплытием парома. Помимо водителя, в машине находились еще два пассажира.

По словам Эдриша, он не видел на полицейской машине, следовавшей за ним, синих и красных маячков, а только зеленый. Это подтвердил ему один из пассажиров. Эдриш сказал, что остановился, когда услышал сирену.

Полиция задержала Эдриша и доставила его в Харьюский уездный суд. Согласно приговору, он должен будет обдумать свои действия в центре содержания под стражей. Поскольку Эдриш является гражданином третьей страны, его делами продолжат заниматься миграционные службы, и ему может быть запрещен въезд в Эстонию на срок до пяти лет.