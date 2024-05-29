ОСТОРОЖНО! Мошенники выманивают банковские данные жителей Эстонии, желающих попасть на концерт любимого исполнителя

Перевод: Анита Авакова

Один из «победителей», вице-председатель Тартуского горсобрания Рено Лайдре, не сразу понял, что это мошенники. «Комментарий выглядел очень правдиво, в нем использовалась фотография профиля с официальной страницы Tartu 2024 в Facebook, а ссылка, на которую нужно было перейти, также содержала слова Tartu 2024», - пояснил Лайдре.

Он заметил комментарий во время обеденного перерыва и перешел по ссылке. Но когда выяснилось, что после перехода по ссылке его попросили ввести данные банковской карты, электронную почту и пароль, он заподозрил неладное. Лайдре не стал вводить данные, а сделал скриншот комментария, опубликованного мошенниками, и переслал информацию представителям фонда Tartu 2024.

Комментарий выглядел подлинным

Оказалось, что многие участники розыгрыша получили от мошенников одно и то же сообщение. Обманщики подошли к делу хитро: комментарий, в котором говорилось о выигрыше, видел лишь тот, кто оставил комментарий под публикацией, то есть участвовал в розыгрыше. «Он действительно выглядел подлинным, поэтому, когда я мимоходом нажал на него, у меня не возникло никаких подозрений, что это может быть мошенничество», - признался Лайдре.

Все вышло из-под контроля в среду, когда культурную столицу постиг очень неприятный сюрприз: на пост о розыгрыше билетов обрушилась лавина фальшивых комментариев, объяснила руководитель отдела цифрового маркетинга Tartu 2024 Керли Пеэтсалу,

«Как только ответственные за социальных сети Tartu 2024 люди обнаружили фальшивые комментарии, началась активная борьба, - сказала Пеэтсалу. - Мы удалили все фальшивые комментарии и пожаловались на фальшивые аккаунты, чтобы они больше не могли доставать подписчиков страницы Tartu 2024 в Facebook».

Tartu 2024 также добавил к посту предупреждение: «Распространяется мошенническая схема, связанная с розыгрышем билетов! Tartu 2024 НЕ запрашивает данные кредитной карты или другую личную информацию для участия в розыгрыше. Участвовать можно только в комментариях к этому посту. С победителем свяжутся ТОЛЬКО через официальную страницу Tartu 2024».