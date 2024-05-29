Украина получит шведские летающие радары ASC-890. Как это может изменить ситуацию на фронте

Передача Украине таких самолетов - большая и важная новость, поскольку они значительно усилят воздушные силы ВСУ после того, как те получат от западных союзников истребители F-16.

В пресс-релизе Минобороны Швеции не говорится о количестве таких самолетов, но, по сообщению нескольких источников, ВСУ передадут две единицы ACS-890.

Летающий радар, находясь на большой высоте, способен контролировать воздушное пространство на большую дальность, чем наземные РЛС, которые ограничены горизонтом. Сейчас у ВСУ таких самолетов нет.

Страны-члены НАТО используют самолеты-разведчики различных типов у границ Украины и над Черным морем, но они не залетают в воздушное пространство страны. Поэтому ВСУ не может использовать их информацию - дальности действия летающих радаров не хватает, чтобы следить за воздушной обстановкой в глубине российского тыла. Именно поэтому Украине было важно получить свой собственный радар - он сможет летать ближе к линии фронта.

Россия применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - устаревшие А-50 и более современные А-50У. В справочнике Military Balance за 2022 год говорится, что перед началом вторжения у России было три устаревших A-50 и шесть А-50У.

Два российских А-50У были сбиты в начале 2024 года. Хотя возможности российских ВКС после этого сократились, все равно наличие подобных систем сильно осложняет применение украинской авиации — они контролируют воздушное пространство и управляют действиями российских истребителей.