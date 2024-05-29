Райво Варе: если Россия откроет северный фронт, у Украины не хватит людей для его удерживания

Перевод: Павел Соболев

- Последние сутки Сумская область находится под постоянным обстрелом со стороны россиян. Насколько опасна там ситуация?

- Помимо артиллерийских и ракетных обстрелов, в этом районе также возросла активность российских диверсионных групп и наблюдается постоянная концентрация российских сил. Также у россиян есть войска в Курской и Брянской областях, и время от времени они стреляют и оттуда. Это опасно, потому что, если там действительно откроется северный фронт, как предупредил президент Зеленский, это фактически растянет и без того длинную линию фронта еще дольше.

Проблема в том, что у украинцев может не хватить мощи, а если и хватит, то только если они что-то откуда-то привезут и поставят там для защиты. Однако, поскольку людей не хватает, в такой ситуации будет ослаблен основной фронт, на котором у россиян есть очевидный план выхода к границам Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Харькову грозит широкое наступление. У Украины нет ресурсов, чтобы справиться со всем этим. К сожалению, помогают не только технологии и снаряды, нужны еще и люди, а людей в Украине сейчас мало. Формируются тринадцать бригад, но на фронт они пока не выходят.

- Что будет, если россияне действительно откроют северный фронт на границе Беларуси и Украины, как будет удерживаться эта линия?