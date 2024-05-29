Обозреватель Райво Варе заявил в беседе с ведущей передачи Sõjastuudio Уллой Лянтс, что западная помощь начала поступать на фронт, но Украине не хватает людей. Варе объяснил, что если россияне действительно откроют северный фронт, у украинцев может не хватить сил держать его, потому что у них просто не будет достаточного количества бойцов.
Райво Варе: если Россия откроет северный фронт, у Украины не хватит людей для его удерживания
Перевод: Павел Соболев
- Последние сутки Сумская область находится под постоянным обстрелом со стороны россиян. Насколько опасна там ситуация?
- Помимо артиллерийских и ракетных обстрелов, в этом районе также возросла активность российских диверсионных групп и наблюдается постоянная концентрация российских сил. Также у россиян есть войска в Курской и Брянской областях, и время от времени они стреляют и оттуда. Это опасно, потому что, если там действительно откроется северный фронт, как предупредил президент Зеленский, это фактически растянет и без того длинную линию фронта еще дольше.
Проблема в том, что у украинцев может не хватить мощи, а если и хватит, то только если они что-то откуда-то привезут и поставят там для защиты. Однако, поскольку людей не хватает, в такой ситуации будет ослаблен основной фронт, на котором у россиян есть очевидный план выхода к границам Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Харькову грозит широкое наступление. У Украины нет ресурсов, чтобы справиться со всем этим. К сожалению, помогают не только технологии и снаряды, нужны еще и люди, а людей в Украине сейчас мало. Формируются тринадцать бригад, но на фронт они пока не выходят.
- Что будет, если россияне действительно откроют северный фронт на границе Беларуси и Украины, как будет удерживаться эта линия?
- Что-то там сделано, но мы знаем об этом чуть меньше, чем хотелось бы. Известно, что на границе с Беларусью построены весьма даже значительные укрепления. Кроме того, белорусская граница еще и специфична в том смысле, что туда очень ограничен доступ техники. Объекты там укомплектованы преимущественно бригадами территориальной обороны, а значит, такого уж качественного боеспособного контингента там фактически мало. Поэтому это также может быть опасно.
Однако открытие северного фронта на украинско-белорусской границе предполагает вступление в войну и Беларуси. Белорусский диктатор Лукашенко до сих пор очень умело решал этот вопрос. Если действительно будет создан новый участок фронта, это полностью сведет на нет надежды украинцев на успех на юге, потому что фронт станет очень длинным.
- Какова ситуация на тех участках фронта, где россияне до сих пор продвигались относительно интенсивно?
- Сегодня ситуация там немного улучшилась, улучшилась и ситуация под Харьковом. К сожалению, цена этого пока нам полностью неизвестна. Дело не только в том, что западная помощь начала поступать в той или иной форме, например, в оборудовании и снарядах. Ведь их по-прежнему недостаточно. Нехватка солдат очевидна и, например, под Харьковом российское наступление все же было более или менее остановлено благодаря тому, что туда были переброшены резервы, с квалифицированными военными и спецназовцами, а значит, их привезли откуда-то еще. Мы не знаем, какие еще задачи им приходилось выполнять.
Тем временем на территории Донбасса россияне продолжают наступать, перед ними стоит четкая задача - выйти к административным границам. Причина политическая - зафиксировать присутствие там до того, как в конце года должны начаться предполагаемые переговоры. Для достижения этой цели внимание переключается с этого фронта на новые направления.
Ничего не поделаешь, россияне по-прежнему спокойно продвигаются вперед и говорят, что теперь они также достигли линий обороны Украины, которые установлены на относительно выгодных позициях. Так что, возможно, этот фронт теперь продержится какое-то время, если не произойдет что-то плохое.
- Все больше европейских стран начали соглашаться с тем, что западное оружие также может быть использовано для нападения на российскую территорию, а американцы по-прежнему против этого.
- После того как из Сум стала поступать информация, что россияне могут вторгнуться туда и нужно что-то делать, президент Франции Макрон также прямо заявил, что мы должны отстреливаться, потому что иначе воевать будет очень сложно. По крайней мере, те гнезда, из которых нападают на украинцев, должны быть поражены.
По мнению Макрона, атаковать другую инфраструктуру нельзя, даже военную, что само по себе сомнительно: а разумно ли проводить такое разграничение. Но, по крайней мере, сейчас можно атаковать военную инфраструктуру, из которой стреляют по Сумам или Харькову, потому что до сих пор действовало и такое ограничение. Однако и это ограничение не исчезло полностью. Ведь Бельгия заявила, что если даст истребители F-16, то Украина не сможет их использовать для ударов по территории России.
- Можно ли использовать их над оккупированными территориями, над Крымом?
- Это разрешено делать над Крымом, и именно этого опасаются россияне: Крым является первым направлением атаки. Ведь украинцы очень планомерно и последовательно уничтожали российскую ПВО именно в направлении Крыма. Это позволило им атаковать с помощью беспилотников не только сам Крым, но и черноморские прибрежные районы, вплоть до района дворца Путина. Во-вторых, все это подготовка к будущему прибытию самолетов.