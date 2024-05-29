РЕШЕНО Рийгикогу одобрил повышение зарплат учителям

В среду Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о госбюджете этого года, согласно которым в фонд заработной платы учителей будет выделено дополнительно девять миллионов евро, в результате чего предполагаемая средняя зарплата учителей вырастет до 2184 евро.