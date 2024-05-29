В среду Рийгикогу принял инициированные правительством поправки к Закону о госбюджете этого года, согласно которым в фонд заработной платы учителей будет выделено дополнительно девять миллионов евро, в результате чего предполагаемая средняя зарплата учителей вырастет до 2184 евро.
РЕШЕНО ⟩ Рийгикогу одобрил повышение зарплат учителям
За поправки к закону проголосовали 67 членов Рийгикогу, против проголосовал один член Рийгикогу.
Согласно изменениям, минимальная зарплата учителей будет повышена с 1803 евро до 1820 евро плюс 20-процентная дифференцированная составляющая.
В целом расчетная средняя зарплата учителей увеличится на 6,6 процента - до 2184 евро. Для этого в фонд поддержки самоуправлений из госбюджета будет направлено 9,27 миллиона евро.
Деньги, необходимые для надбавки к зарплате учителей, нашли в бюджетах Министерства образования и науки, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства регионального развития и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел и Министерства социальных дел. Общий размер государственного бюджета остался неизменным.