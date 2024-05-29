Финляндия разрешила ВСУ применять ее оружие по целям в РФ

Вооруженные силы Украины могут атаковать цели на территории России оружием, полученным от Финляндии, заявила в интервью изданию Uusi Suomi в среду, 29 мая, глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Она пояснила, что Украина ведет оборонительную войну, а потому вправе в целях самозащиты наносить удары по военным объектам, расположенным на территории страны-агрессора. Правительство в Хельсинки не устанавливало каких-либо конкретных ограничений на использование передаваемой им помощи, но ожидает, что Украина будет применять это оружие в соответствии с международным законодательством, добавила Валтонен.

НАТО призвала союзников снять ограничения для ВСУ

Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что западные страны должны разрешить Украине атаковать передаваемым ими оружием военные объекты в России. Аналогичное заявление Столтенберг сделал и на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Софии, после чего ее участники приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения на использование западного оружия украинской армией. Для такого решения пришло время, поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, «связали украинцам руки», сказал генсек НАТО в Софии. При этом он напомнил о тяжелой ситуации на фронте, сложившейся за последние недели в Харьковской области Украины.