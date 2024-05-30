ЕВРОДЕПУТАТ Гневная реакция азербайджанцев заставила Кальюранд просить защиты у Метсолы

Наиболее заметной ролью бывшего министра иностранных дел в уходящем составе Европарламента стал пост председателя делегации в Комитете парламентского партнерства ЕС-Армения, Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия. Именно так и начался конфликт с азербайджанцами.
«Они развернули против меня настоящую клеветническую кампанию», - вспоминает Кальюранд. По сути, азербайджанцы обвинили Кальюранд в том, что она куплена, и поэтому говорит то, что их не устраивает.
Сейчас Кальюранд даже смеется, когда об этом вспоминает. «Сначала мне говорили, что я получаю деньги от армян, но потом поняли, что все-таки Армения слишком бедная. Тогда сказали, что я на зарплате у Путина, подкуплена русскими: такая же коррумпированная, как Ева Кайли, которая брала деньги у Катара», - рассказывает политик.
Но в какой-то момент стало не до шуток. Начали поступать угрозы: «Только попробуй приехать в Азербайджан, и мы тебя убьем».
«Эта кампания стала настолько безумной, что Роберта Метсола, председатель Европарламента, написала председателю парламента Азербайджана, чтобы он ее прекратил, - говорит Кальюранд. - Сама я считаю, что это очень большой провал азербайджанской дипломатии».
Кальюранд считает, что в некотором смысле реакция Азербайджана показала, что Европарламент не так уж неэффективен, как утверждают некоторые скептики.
Кальюранд также отмечает, что Европарламент придерживается иного подхода к этим взаимодействиям, чем Еврокомиссия или Совет ЕС. «Если мы говорим, что наши отношения с Азербайджаном должны быть обусловлены и зависеть от того, что они делают в области прав человека и других подобных областях, комиссия называет их своим экономическим партнером, а Шарль Мишель поздравляет Ильхама Алиева с переизбранием», - отмечает она.
«В их глазах я скорее враг, потому что осудила войну в Нагорном Карабахе и пришла к выводу, что она не была оправдана - ни первая, ни вторая, ведь принесла уйму страданий. Если страну выкидывают из Совета Европы, как Россию и Беларусь, значит, она делает что-то не так», - говорит Кальюранд.
Россия проявляла настолько нездоровый интерес к Европарламенту, что теперь в нем действуют строгие правила: московским дипломатам просто запрещено входить в его здания.
«Но говорить глупости не запрещено. Если прислушаться, то некоторые евродепутаты здесь являются рупорами Кремля и Путина. Но - опять же - это демократия», - признает Кальюранд.
Работа в Европарламенте
Марина Кальюранд является председателем Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения, Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, а также членом Комитета LIBE и делегации Парламентской ассамблеи Евронест.
Является запасным членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), Комитета по правам женщин и гендерному равенству (FEMM) и Делегации по связям с Соединенными Штатами Америки.
Была докладчиком по трем докладам и теневым докладчиком по семи.
Фракция социалистов и демократов (S&D) представила статистику, предсказывающую победу правых в следующем созыве Европарламента. Кальюранд, похоже, воспринимает это спокойно.
«Европейская народная партия (ЕНП), скорее всего, останется такой же многочисленной, как и сейчас. Мы, вероятнее всего, останемся в том же положении, может, потеряем несколько мест, - говорит она. Существенно проиграет Renew Europe; французы Эммануэля Макрона, которые сейчас имеют подавляющее большинство голосов в этой фракции, проиграют Ле Пен».
«Проиграют и "зеленые", потому что немецкие "зеленые" проиграют правым. Им еще предстоит потерять десятки мест. И, по всей вероятности, они сдвинутся вправо, - продолжает Кальюранд. - Нынешние центристы - ЕНП, социалисты, "зеленые", либералы - по-прежнему будут в большинстве. Но когда я смотрю на последние голосования и заявления, я вижу, что ЕНП хочет работать с консерваторами и ультраправыми гораздо сильнее, чем прежде».
Что касается собственных результатов на выборах, Кальюранд считает, что все станет ясно после подсчета голосов.
«Я была на нескольких предвыборных вечеринках, где люди плачут, грустят. Когда ты раздаешь наклейки, общаешься, большинство людей с тобой вежливы. Иногда молодежь пытается предсказать, сколько получит голосов, а мне хочется сказать: зачеркни один ноль, либо подели число на четыре или пять. То, что тебе говорят, не соответствует действительности», - признается Кальюранд.
Она не скрывает, что испытывала страх, когда в 2019 году впервые баллотировалась в Рийгикогу, а затем в Европарламент. «Я не знала, чего ожидать, особенно когда опросы общественного мнения были настолько негативными по отношению к социал-демократам. Но в Эстонии почему-то выбирают людей, которых знают. И действительно избирают бывших министров иностранных дел», - отмечает она.
Кальюранд помнит, как после объявления нового состава во фракции соиалистов разгорелась борьба за ключевые посты.
«Кто в какой комитет попадет, кто станет председателем комитета, вице-председателем, третьим, четвертым вице-председателем. Затем шли делегации по связям с другими странами, - перечисляет она. - Это распределение мест продолжалось до конца декабря».
Кальюранд, которая является альтернативным членом Комитета по правам женщин или FEMM, не скрывает: несмотря на то, что социалисты делали упор на принципы гендерной и географической точности, на высших постах все равно оказывались мужчины среднего и старшего возраста.
Описывая, как, к примеру, итальянец Давиде Сассоли был избран социалистами председателем Европарламента на первую половину своего мандата, Кальюранд щелкает пальцами и добавляет: «Это было далеко не демократично».
На заявление о том, что большинство коммунистических партий, действующих по сей день, в основном возглавляют пожилые мужчины, Кальюранд отвечает, что не стала бы ставить социалистов на один уровень с коммунистами.
«Например, лидером группы S&D является женщина [испанка Иратксе Гарсия Перес]. Если посмотреть на бюро, то там поровну и женщин, и мужчин. Возможно, в прошлый раз нам просто не повезло», - сказала она.
«[Бывший первый вице-президент Еврокомиссии Франс] Тиммерманс, [Верховный представитель ЕС Жозеп] Боррель, Сассоли - как-то так получилось, да, трое мужчин средних лет и все из Западной и Южной Европы, - признает она. - Среди социалистов обсуждалось, смогла бы мальтийская женщина может стать президентом Европарламента? (Роберта Метсола - член ЕНП - прим. автора). Я не знаю».
«Я бы предпочла подождать и не делать поспешных выводов. Я вижу, как распределяются места в комитетах и комиссиях, там действительно стремятся к равенству и балансу, - добавляет Кальюранд. - Думаю, если бы Санна Марин все еще занималась политикой, у нас была бы потрясающая женщина-кандидат. Без сомнения, она была бы главным кандидатом от социалистов. А теперь у нас снова мужчина средних лет».
Хотя за пять лет Кальюранд успела побывать докладчиком по трем докладам и теневым докладчиком по семи, она сомневается, что это число является хорошим показателем проделанной работы. «Над некоторыми докладами можно работать месяцами, а некоторые помощники могут сделать за десять минут», - замечает она.
В целом Кальюранд считает, что Европарламент - это место, где выполнение работы в значительной степени является вопросом совести и этики. «Здесь вы можете делать ровно столько, сколько хотите. Иногда я смотрю на кого-то из своей фракции, и не понимаю, видела ли я его вообще на заседаниях», - признается она.
Мнение коллеги
«Марина была очень прямолинейна в своей дипломатической манере»
По словам коллеги Кальюранд Биргит Зиппель, сразу видно, что Кальюранд
- настоящий дипломат.
«Когда возникают сложности, люди реагируют по-разному. Мне самой, если честно, бывает сложно проявлять терпение в поисках решения», - говорит Зиппель.
«Марина работала над такими трудными вопросами как террористический контент в интернете, где были очень разные мнения и ожидания как внутри ее фракции, так и между остальными фракциями. Она выслушивала разные мнения, со всеми говорила, предлагала разные идеи и в результате нашла способ защитить частную жизнь людей и одновременно бороться с терроризмом», - отмечает она.
«Конечно, у нее есть свои взгляды, но она очень хорошо умеет слушать других, находить точки соприкосновения и компромиссы. Она действительно замечательная коллега и прекрасный человек, - хвалит коллегу Зиппель. - Я знаю ее с самого начала ее работы в Европарламенте. У нас не было совместного опыта работы, но очень быстро у нас сложились тесные рабочие отношения».
«Она очень приятный человек, который делает в политике все возможное, однако при этом следит за тем, чтобы не страдала ее личная жизнь, - говорит Зиппель. - Я считаю, что это очень важно, ведь это помогает понимать потребности граждан, а не просто проводить время в стенах парламента. Мне кажется, она нашла отличный баланс, который помогает ей работать».
Зиппель отмечает, что Кальюранд, несомненно, выделяется в контексте политической ситуации между ЕС и Россией: «Марина приложила усилия, чтобы привлечь внимание к ситуации в своей стране. Честно говоря, с момента вступления в ЕС многие люди в Западной Европе не знали о ситуации в этих странах в культурном и экономическом плане».