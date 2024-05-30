ЕВРОДЕПУТАТ Гневная реакция азербайджанцев заставила Кальюранд просить защиты у Метсолы

«В их глазах я скорее враг, потому что осудила войну в Нагорном Карабахе и пришла к выводу, что она не была оправдана - ни первая, ни вторая, ведь принесла уйму страданий. Если страну выкидывают из Совета Европы, как Россию и Беларусь, значит, она делает что-то не так», - говорит Кальюранд.

Россия проявляла настолько нездоровый интерес к Европарламенту, что теперь в нем действуют строгие правила: московским дипломатам просто запрещено входить в его здания.

«Но говорить глупости не запрещено. Если прислушаться, то некоторые евродепутаты здесь являются рупорами Кремля и Путина. Но - опять же - это демократия», - признает Кальюранд.

Работа в Европарламенте

Марина Кальюранд является председателем Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения, Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан и Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, а также членом Комитета LIBE и делегации Парламентской ассамблеи Евронест.

Является запасным членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), Комитета по правам женщин и гендерному равенству (FEMM) и Делегации по связям с Соединенными Штатами Америки.

Была докладчиком по трем докладам и теневым докладчиком по семи.