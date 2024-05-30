«Если вы не купите, я останусь без работы»: департамент предупреждает о навязчивых торговцах

Чрезмерное влияние - это использование более сильного положения продавца товара или услуги для оказания давления на потребителя образом, который существенно ограничивает его способность сделать осознанный выбор.

«Здравствуйте! Я звоню, чтобы предложить вам уникальную возможность приобрести замечательный товар! Это предложение действует только сейчас, и вам необходимо сразу принять решение! Не упустите эту уникальную возможность! Покупайте именно наш продукт, потому что другие товары на самом деле наносят вред вашему здоровью. Мы заботимся о своих клиентах, поэтому не стали ждать размещения заказа с вашей стороны и уже отправили вам товар. Если вы не купите, я останусь без работы, а компания обанкротится».

Если вам знакома описанная выше вымышленная история, и вы действительно получили подобный телефонный звонок, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Агрессивные коммерческие практики запрещены к использованию и к ним относятся, например:

1. Излишнее влияние

Продавец постоянно делает предложения, которые потребитель не запрашивал. В частности, продавец может оказывать чрезмерное давление, ссылаясь на временные рамки, с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться различные несчастные случаи или другие серьезные, или особые обстоятельства.

2. Взимание платы за незаказанные товары или услуги