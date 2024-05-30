Бывший заместитель директора КаПо Хельдна: из Эстонии не высылают за взгляды, иначе высланных людей было бы гораздо больше

- За мнение - нет. Потому что в таком случае надо было бы высылать намного больше людей. И опять таки, в Эстонии административная судебная система в том числе, может рассудить одну или другую сторону: и те шаги, которые предпринимает Полиция безопасности или PPA. Но если человек с утра до вечера говорит о том, как это общество не имеет права на существование в нынешнем виде, то есть отрицает какие-то конкретные факты и принципы, на которых оно существует, нашу конституцию, то я не думаю, что такой гость, негражданин должен находиться в этом государстве. Где-то заканчивается свобода мнения. Некоторые западноевропейские страны тоже высылают имамов, которые говорят, что это общество - харам, таким образом жить нельзя, и мы будем его менять. Например, в Великобритании или в Германии.

- Есть более серьезные кейсы, чем просто высылка. Есть Петерсон, который сидит пока в предварительном заключении, но судебный процесс уже идет. В предварительном заключении, я так понимаю, на время следствия, сидит Вячеслав Морозов. Они оба, по большому счету, подозреваются в том, что работали против конституционного строя Эстонии. Общество очень беспокоит именно то, что у Петерсона уже закрытый процесс. У Морозова он, скорее всего, будет закрытым. С одной стороны, мне, например, понятна эта логика, потому что следственные органы должны предъявить в том числе факты о том, как они собирали эту информацию. Это станет известно всем. И это ставит под угрозу и информаторов, и методы сбора информации, и многое другое. Но очень много людей волнуются, что это стена, за которую наши органы безопасности могут спрятать свои косяки. Вот как бы вы прокомментировали этот вопрос? Кто там стоит на страже права и закона?