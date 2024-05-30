В студии бывший заместитель директора КаПо: обеспечение безопасности не может решаться за счет нарушения гражданских прав

Ээрик Хелдна отслужил в правоохранительных органах около 25 лет, был заместителем директора Департамента полиции безопасности, заместителем руководителя Центра военной разведки, консультировал украинские правоохранительные органы, поэтому знает сферу общественной безопасности с разных сторон.

Как за 25 лет менялось отношение граждан к правоохранительным органам и к службам безопасности? Как вовремя обнаружить, что требования защиты безопасности выходят за пределы разумного?

Последние два года КаПо стала активнее чем раньше высылать прокремлевских активистов. Почему это происходит? Является ли иной взгляд на историю этой страны угрозой конституционному строю или человек должен сделать что-то более опасное?

Судебный процесс Айво Петерсона является закрытым, можно предположить, что и дело профессора вячеслава Морозова будет отправлено в суд для рассмотрения в закрытом производстве. Обычные люди то это понимают как возможность спрятать от общественности нарушения. Так ли это и что происходит на самом деле в закрытых процессах?

Почему обычный гражданин не должен бояться Департамента полиции безопасности и прокуратуры, кто их контролирует и как?

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