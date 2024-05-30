Колонка Postimees Огонь по оккупантам!

Перевод: Ольга Лебедева

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, неоднократно критиковал политическое руководство США за формулирование ряда ограничений, которые побудили Путина продолжать войну. Эти ограничения снимались одно за другим, но ценой этого было потерянное время и жизни украинских защитников.

Такие же ограничения установили в отношении себя и лидеры западных страны, опасаясь эскалации конфликта, точнее, опасаясь ядерной дубины России, которой ее руководство размахивало при любых обстоятельствах. Но напомним, что еще большая эскалация невозможна: Россия с ее империалистическими амбициями сама напала на Украину, и она не наложила на себя никаких ограничений ни в использовании запрещенного международными конвенциями вооружения, ни в нападении на гражданскую инфраструктуру.

Единственным ограничением было использование все того же ядерного оружия. Как сказал Бен Ходжес, ядерное оружие лучше всего работает в качестве сдерживающего фактора, если оно есть, но не используется. Похоже, России действительно удалось сдержать Запад с помощью ядерного оружия, затормозив немедленную, неограниченную помощь в области вооружений. Но применение ядерного оружия - даже ограниченное применение тактического ядерного оружия в Украине - не принесет России никакой пользы.