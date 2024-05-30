Вероятно, Россия давно бы проиграла в войне с Украиной, если бы западные страны не установили бы себе красные линии. Их было много. Сначала не давали танки, затем самолеты, затем ракеты дальнего действия, а поставки вооружений сопровождались запретом на их применение на территории России.
Колонка Postimees ⟩ Огонь по оккупантам!
Перевод: Ольга Лебедева
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, занимавший должность командующего армией США в Европе, неоднократно критиковал политическое руководство США за формулирование ряда ограничений, которые побудили Путина продолжать войну. Эти ограничения снимались одно за другим, но ценой этого было потерянное время и жизни украинских защитников.
Такие же ограничения установили в отношении себя и лидеры западных страны, опасаясь эскалации конфликта, точнее, опасаясь ядерной дубины России, которой ее руководство размахивало при любых обстоятельствах. Но напомним, что еще большая эскалация невозможна: Россия с ее империалистическими амбициями сама напала на Украину, и она не наложила на себя никаких ограничений ни в использовании запрещенного международными конвенциями вооружения, ни в нападении на гражданскую инфраструктуру.
Единственным ограничением было использование все того же ядерного оружия. Как сказал Бен Ходжес, ядерное оружие лучше всего работает в качестве сдерживающего фактора, если оно есть, но не используется. Похоже, России действительно удалось сдержать Запад с помощью ядерного оружия, затормозив немедленную, неограниченную помощь в области вооружений. Но применение ядерного оружия - даже ограниченное применение тактического ядерного оружия в Украине - не принесет России никакой пользы.
Во-первых, китайцам, которые в противном случае поддерживали бы Россию, это не понравилось бы, потому что ядерный удар - их важнейшая красная линия. Во-вторых, ветер может перенести радиоактивное заражение на российские войска или даже на российскую территорию, и результатом атаки станет опустошение земель, с которым оккупантам особо нечего делать. Более того, нет никаких сомнений в том, что ядерная атака России на Украину не сломит волю украинцев к защите, потому что им просто нечего терять. И в-третьих, по слухам, США пообещали нанести сокрушительный удар обычным вооружением по тому месту, откуда исходила ядерная атака России.
И тут мы добираемся до сути дела. Западные страны должны разрешить Украине переданным ей вооружением атаковать военные объекты в России, откуда исходит нападение на Украину. Это особенно проблема в Харьковской области, которая находится недалеко от границы с Россией. Россия ведет огонь из всех своих дул со своей территории, но мобильная артиллерия украинского производства, например, не может стрелять по России, если у них есть западные боеприпасы. При этом боеприпасы иного происхождения по большей части уже закончились.
Это абсурдное ограничение, и чем скорее оно будет снято, тем лучше. Швеция уже разрешила Украине атаковать своим оружием военные объекты в России, а теперь разрешение дала и Франция. Если бы США позволили атаковать российские базы ракетами большой дальности, переданными Украине, это приблизило бы окончание войны.