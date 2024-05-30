Треть призывников все еще считают службу в армии зря потраченным временем

«Если сравнить эти цифры с предыдущими годами, то раньше утверждение "служба в армии – пустая трата времени" поддерживали свыше 40% респондентов. В последний год, который мы только что проанализировали, такая оценка составила 34%, что уже гораздо ниже», – сообщила ERR один из авторов опроса, профессор кафедры социологии Тартуского университета Кайри Казеару.