В Эстонии растет число призывников, считающих, что срочная служба идет им на пользу, однако треть все еще расценивают ее как зря потраченное время. По оценке некоторых, гособорона важна, но она могла бы быть лучше организована, пишет Rus.ERR.
Треть призывников все еще считают службу в армии зря потраченным временем
«Если сравнить эти цифры с предыдущими годами, то раньше утверждение "служба в армии – пустая трата времени" поддерживали свыше 40% респондентов. В последний год, который мы только что проанализировали, такая оценка составила 34%, что уже гораздо ниже», – сообщила ERR один из авторов опроса, профессор кафедры социологии Тартуского университета Кайри Казеару.
Призывники, считающие время в армии потраченным напрасно, в целом делятся на три категории: первые не являются на службу добровольно и заранее настроены негативно, вторые являются на срочную службу с большими надеждами, но разочаровываются, а третьи – это критики.