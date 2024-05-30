ФОТО, ВИДЕО Под покровом ночи в депо на Пярнуском шоссе доставили новый трамвай

Перевод: Павел Соболев

Там трамвай подняли на рельсы и доставили в трамвайное депо. Вся перевозка заняла почти три часа, для этого были временно перекрыты несколько перекрестков в столице.

Новый трамвай PESA в ближайшее время начнет преодолевать тестовые километры, что является важным этапом перед внедрением новых трамваев в городскую транспортную сеть. Техническое состояние трамваев, их ходовые качества и пригодность для движения на трамвайных путях Таллинна будут оцениваться в ходе предусмотренных тысяч километров обязательных испытаний.

Тщательное тестирование трамваев гарантирует их соответствие всем требованиям безопасности и качества. Согласно планам, новые трамваи в первую очередь будут обслуживать новую линию до порта Ванасадам, строительство которой должно быть завершено к концу лета.