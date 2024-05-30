ЕС хочет распространить на Telegram ограничения, введенные против интернет-гигантов Apple, Google и Facebook

Закон DSA, вступивший в силу с нового 2024 года, призван свести к минимуму распространение в сети незаконных и вредоносных материалов, включая теории заговоров и массовые дезинформационные кампании, за счет раскручивания популярности фейковых новостей, чем - по словам европейских законодателей - особенно активно занимаются российские и китайские «фабрики троллей».

Русская служба «Би-би-си» подробно рассказывала, чем было вызвано принятие закона и какие изменения он повлечет за собой для гигантских онлайн-площадок.

Прошлой осенью Еврокомиссия поименно назвала интернет-гигантов, которым за несоблюдение установленных ограничений грозят гигантские штрафы (до шести процентов годовой выручки) - и даже полное отлучение от единого европейского рынка.

Telegram в опубликованный тогда список не вошел - на том основании, что формально правила DSA распространяются только на «очень крупные онлайн-платформы», у которых в Европе насчитывается не менее 45 миллионов пользователей.

Администрация Telegram уверяет, что в странах ЕС мессенджером пользуются «только» 41 миллион человек.

Впрочем, заявлениям этим европейские законодатели не очень верят - особенно учитывая тот факт, что в Telegram полно информационных и развлекательных каналов, за которыми можно просто следить, не обмениваясь при этом текстовыми сообщениями - и, возможно, не входя в предоставленную статистику.

Представитель Европейской комиссии заявил, что изучает методику подсчета пользователей Telegram и продолжает следить за ситуацией на информационном рынке.