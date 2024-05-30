В четверг цена электричества достигла наивысшей за почти пять месяцев отметки

Самой высокой — 500,05 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в четверг вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой она была рано утром, с 3 до 4 часов, когда она упала до 94,85 евро за киловатт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 42,5% дешевле и составит в среднем 92,69 евро за мегаватт-час.

В апреле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 60,39 евро за мегаватт-час, что на 8,3% меньше, чем в апреле 2023 года, когда средняя месячная цена составила 65,89 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена упала на 11,5%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.