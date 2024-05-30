В целом двенадцать союзников-доноров Украины четко заявили, что позволяют использовать поставляемое ими оружие для ударов по военным объектам на российской территории, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Обещанное Швецией вооружение даст Украине исключительные военные возможности
Перевод: Павел Соболев
Владимир Путин наградил бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина еще одним важным постом, назначив его секретарем Госсовета России. Несколькими неделями ранее Дюмин был назначен помощником президента, но совмещение с новой должностью делает его еще более особенной личностью во всей иерархии власти.
Карьера Алексея Дюмина началась с должности телохранителя президента России, а также он лично близок к Путину. Госсовет России занимается, так сказать, подготовкой стратегических вопросов и планов. Можно предположить, что Дюмин станет одним из самых важных чиновников вне сферы безопасности. Он не несет прямой политической ответственности за происходящее в стране, но новая должность позволяет Дюмину шаг за шагом начать выстраивать имидж государственного деятеля.
Это не означает, что он уже выбран кандидатом на должность главы государства. Скорее, он принадлежит к клубу, из которого выбираются преемники на следующие высокие посты в зависимости от ситуации.
Неоценимая военная помощь
Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 млрд долларов. В основной части этот пакет помогает улучшить возможности противовоздушной обороны Украины. Швеция передала Украине два самолета радиоразведки и наблюдения. Это один из самых уникальных опытов передачи военного потенциала Украине с начала войны, который имеет неоценимое значение для Украины.
Хотя обеспечить непрерывное наблюдение с помощью двух самолетов невозможно, российскому командованию станет сложнее планировать и наносить авиаудары. Не исключено, что истребители F-16 также смогут управляться или координироваться с этими самолетами. Кроме того, Украина получит около 300 единиц бронетехники и другую необходимую военную технику.
Заместитель министра обороны Польши официально подтвердил, что Польша также не препятствует Украине использовать полученное из Польши оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Министр иностранных дел Финляндии повторил ту же позицию, что Финляндия высказывала и ранее. Точно такую же позицию, как Польша и Финляндия, выразили Канада и Дания.
В целом двенадцать союзников-доноров Украины четко заявили, что допускают использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Очень важно, что несколько стран, уже давших такое разрешение, в последние дни повторили это решение еще раз. Такая небольшая кампания оказывает на Россию сильное давление и существенно снижает ее возможности по организации информационных операций влияния в западных СМИ. Способность России проводить гибридные атаки оказывается очень ограничена, если последовательно доносить до нее свои цели.
Украина открыла третий лагерь для российских военнопленных
Россия не соглашалась на обмен пленными с осени 2023 года. Поэтому количество военнопленных в Украине увеличилось, хотя точное их количество не называется и военнопленные редко обсуждаются в украинских СМИ. Как считалось ранее, Россия больше не заинтересована в обмене пленными, так как желает демотивации украинцев к ведению войны и оказания давления на руководство страны с целью освобождения военнопленных.
Крупный ракетный обстрел произошел вчера в Крыму, в районе оккупированного города Керчь. В этом районе были слышны десятки взрывов, но некоторые из них, по всей видимости, были вызваны действиями российской ПВО. Атака шла ракетами ATACMS. По предварительной информации, целью стали российские ЗРК С-400, охраняющие Крымский мост. Керченский порт, судя по всему, также пострадал.
Российские официальные лица вчера были очень активны в общении, но избегали темы публикаций крымчан в социальных сетях о происходящем. Глава военной разведки Украины генерал Буданов позавчера заявил, что не рекомендует гражданскому населению использовать Крымский мост в ближайшее время.
Поскольку в СМИ подогревается тема скорого нападения на Крымский мост, заявление генерала помогает несколько обострить внимание СМИ, и вполне вероятно, что несколько дней пресса будет сосредоточена на вопросе будущего Крымского моста. Это очень помогает Украине и также помогает сбалансировать уровень стратегических коммуникаций.
Россия, в свою очередь, нанесла ракетный удар, целью которого, судя по всему, является населенный пункт Староконстантиновка на западе Украины (в Хмельницкой области), где расположен один из важнейших аэродромов ВВС Украины. В последние недели российские ВВС пытались все чаще атаковать этот аэродром.
В ходе этой атаки со стратегических бомбардировщиков было выпущено одиннадцать крылатых ракет, семь из которых были уничтожены украинской ПВО. Это попытка остановить прибытие истребителей F-16 в Украину. По мнению российского командования, этот момент, вероятно, очень близок. Если бы российская армия не потратила большую часть своих ракет на удары по украинским городам, у россиян могла бы даже быть некоторая надежда предотвратить попадание новых истребителей в Украину.
Российские атаки
Российская армия также выпустила 32 иранских беспилотника, но все они были уничтожены украинской ПВО. Ночью Харьков снова подвергся обстрелу ракетами С-300 с российской территории, но на этот раз, похоже, обошлось без жертв.
На фронтах активность наступлений российской армии остается прежней.
В Харьковской области российская армия продолжает оказывать давление в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск, но интенсивность атак снизилась и успеха у россиян нет.
Активные атаки российской армии на город Купянск продолжаются в районе Сватово и Северодонецка, но успеха они не принесли. Активность нападений в районе Лимана снизилась, ситуация осталась неизменной. В районе Северска активность такая же, как и раньше, но успеха нет.
Бои продолжаются в районе Бахмута, на восточной окраине города Часов Яр, а также и южнее Бахмута, в районе сел Клещеевка и Андреевка. Украинским силам удалось удержать свои позиции.
В Донецкой области активность российских войск самая высокая, а самое важное направление удара российской армии сейчас находится в районе населенного пункта Покровск, к северо-востоку от Авдеевки. Атаки российских частей в западном и юго-западном направлении от Донецка относительно активны, однако изменений на линии фронта нет. Вчера высокоточный ракетный удар поразил здание в оккупированном Донецке. Кого именно пытались уничтожить этим ударом, до сих пор остается загадкой.
На Южном фронте активность российских частей была ниже. Основные удары произошли в районе населенного пункта Старомайорск.
Венгерско-белорусское соглашение
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписал с Беларусью соглашение, на основе которого в Венгрии начнется строительство новой АЭС. Настоящим строителем является российский Росатом.
Решение о строительстве АЭС, оформленное через Беларусь, носит скорее политический характер. Это повышает легитимность белорусского лидера и делает весь процесс особенно неприятным для Европейского союза.