РАЙНЕР САКС Обещанное Швецией вооружение даст Украине исключительные военные возможности

Заместитель министра обороны Польши официально подтвердил, что Польша также не препятствует Украине использовать полученное из Польши оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Министр иностранных дел Финляндии повторил ту же позицию, что Финляндия высказывала и ранее. Точно такую ​​же позицию, как Польша и Финляндия, выразили Канада и Дания.

В целом двенадцать союзников-доноров Украины четко заявили, что допускают использование поставляемого ими оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Очень важно, что несколько стран, уже давших такое разрешение, в последние дни повторили это решение еще раз. Такая небольшая кампания оказывает на Россию сильное давление и существенно снижает ее возможности по организации информационных операций влияния в западных СМИ. Способность России проводить гибридные атаки оказывается очень ограничена, если последовательно доносить до нее свои цели.

Украина открыла третий лагерь для российских военнопленных

Россия не соглашалась на обмен пленными с осени 2023 года. Поэтому количество военнопленных в Украине увеличилось, хотя точное их количество не называется и военнопленные редко обсуждаются в украинских СМИ. Как считалось ранее, Россия больше не заинтересована в обмене пленными, так как желает демотивации украинцев к ведению войны и оказания давления на руководство страны с целью освобождения военнопленных.