В среду, незадолго до трех часов дня, на перекрестке улиц Рийа и Выру в Тарту было зафиксировно ДТП. Столкнулись водительница электросамоката и велосипедист.
В Тарту столкнулись пьяный велосипедист и девушка на электросамокате
Перевод: Павел Соболев
Авария произошла, когда 17-летняя девушка выехала на электросамокате Bolt на пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора и столкнулась с 52-летним велосипедистом, приближавшимся к переходу с левой от девушки стороны.
Мужчина на велосипеде, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.