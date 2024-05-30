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В Тарту столкнулись пьяный велосипедист и девушка на электросамокате

Эйли Арула
, журналист
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Электросамокат Bolt на дороге.
Электросамокат Bolt на дороге. Фото: Kristjan Teedema

В среду, незадолго до трех часов дня, на перекрестке улиц Рийа и Выру в Тарту было зафиксировно ДТП. Столкнулись водительница электросамоката и велосипедист.

Перевод: Павел Соболев

Авария произошла, когда 17-летняя девушка выехала на электросамокате Bolt на пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора и столкнулась с 52-летним велосипедистом, приближавшимся к переходу с левой от девушки стороны.

Мужчина на велосипеде, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

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