Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в марте объем продаж сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%, то в апреле сокращение несколько замедлилось. «На уменьшение объема продаж в апреле более всего повлияли продовольственные магазины, где за год объем продаж уменьшился на 6%», — добавила Пихлак.

Объем продаж у магазинов промышленных товаров уменьшился по сравнению с апрелем прошлого года на 5%. Из них больше всего, т. е. на 12%, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. Больше среднего, а именно на 11%, объем продаж уменьшился также у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 9% — у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Объем продаж увеличился на 7% у аптек и магазинов косметических товаров и на 2% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее.

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился по сравнению с апрелем прошлого года на 9%.

В апреле объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с мартом на 2%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 1%.

За первые четыре месяца этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%.

Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.

Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.