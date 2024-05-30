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Несколько детсадов не получили разрешение на частичное сохранение русского языка

BNS
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Детский сад. Снимок иллюстративный.
Детский сад. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В четверг правительство на своем заседании отказало двум детским садам в Маарду в разрешении на продолжение обучения и воспитания детей частично на русском языке в следующем учебном году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, согласно решению, правительство не разрешило детским садам Rukkilill и Rõõm использовать русский язык в следующем учебном году в объеме 50 процентов от общей учебной нагрузки.

Правительственная комиссия по переходу на обучение на эстонском языке рассмотрела просьбу Маардуского городского собрания и пришла к выводу, что приведенные в ходатайстве обстоятельства не дают оснований для предоставления исключения.

Действующее положение предоставляет возможности для организации учебной и воспитательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их способностями.

Правительство пришло к выводу, что переход на преподавание на эстонском языке отвечает общественным интересам и что у города Маарду при поддержке государства было достаточно времени для подготовки к выполнению требования о языке обучения.

26 марта городское собрание Маарду приняло решение обратиться к правительству за разрешением на следующий учебный год обеспечить преподавание и воспитание частично на русском языке в детских садах Rukkilill и Rõõm. В этих детских садах также есть группа выравнивания для детей с нарушениями речи и особенностями развития.

Попечители детских садов предложили городской управе Маарду ходатайствовать о продлении на один год срока перехода на обучение на эстонском языке, в том числе и потому, что не хватает учителей, владеющих эстонским языком.

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