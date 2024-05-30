ФОТО Перед библиотекой Тартуского университета большой семье уток потребовалась помощь

В фонтане перед библиотекой уютно устроилась семья уток с двенадцатью птенцами, сообщила библиотека на своей странице в Facebook, куда также добавила отличные фотографии.

Однако прекрасное зрелище быстро превратилось в спасательную операцию. «Среди прохожих было много радости и волнения, но вскоре выяснилось, что такие маленькие утята не могут самостоятельно перелезть через край ограждения высокого фонтана», - написали сотрудники библиотеки и добавили, что на место пришлось прибыть волонтеру из Эстонского общества защиты диких животных, который в сотрудничестве с обычными тартусцми помог утке-матери, собрал ее детенышей и отвез утиную семью к Эмайыги.