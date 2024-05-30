Чт, 30.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Перед библиотекой Тартуского университета большой семье уток потребовалась помощь

Copy

Сотрудников библиотеки Тартуского университета, пришедших на работу в среду утром, встретили неожиданные гости.

Перевод: Павел Соболев

В фонтане перед библиотекой уютно устроилась семья уток с двенадцатью птенцами, сообщила библиотека на своей странице в Facebook, куда также добавила отличные фотографии.

Однако прекрасное зрелище быстро превратилось в спасательную операцию. «Среди прохожих было много радости и волнения, но вскоре выяснилось, что такие маленькие утята не могут самостоятельно перелезть через край ограждения высокого фонтана», - написали сотрудники библиотеки и добавили, что на место пришлось прибыть волонтеру из Эстонского общества защиты диких животных, который в сотрудничестве с обычными тартусцми помог утке-матери, собрал ее детенышей и отвез утиную семью к Эмайыги.

Двенадцать птенцов на одну утку - довольно редкое явление. Самка начинает откладывать яйца в апреле, в кладке обычно бывает 8-11 яиц.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх