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В Тарту воры поживились электросамокатом и велосипедом

Эйли Арула
, журналист
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По традиции с наступлением теплой погоды учащаются кражи велосипедов. Иллюстративное фото.
По традиции с наступлением теплой погоды учащаются кражи велосипедов. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В полицию Тарту поступили сообщения о кражах легких транспортных средств. Воры поживились электросамокатом, а также оснащенным замком велосипедом.

Перевод: Павел Соболев

В полицию поступило сообщение о том, что 22 мая со стоянки на улице Тяхе в Тарту был украден электросамокат MI Electric Scooter вместе с тросовым замком. В результате кражи владельцу был причинен ущерб в размере 511 евро.

23 мая вор похитил также пристегнутый замком велосипед Bottechia с велопарковки на улице Раатузе в Тарту. Ущерб составил 500 евро.

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