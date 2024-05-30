В полицию Тарту поступили сообщения о кражах легких транспортных средств. Воры поживились электросамокатом, а также оснащенным замком велосипедом.
В Тарту воры поживились электросамокатом и велосипедом
Перевод: Павел Соболев
В полицию поступило сообщение о том, что 22 мая со стоянки на улице Тяхе в Тарту был украден электросамокат MI Electric Scooter вместе с тросовым замком. В результате кражи владельцу был причинен ущерб в размере 511 евро.
23 мая вор похитил также пристегнутый замком велосипед Bottechia с велопарковки на улице Раатузе в Тарту. Ущерб составил 500 евро.